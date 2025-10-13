Bremer deve operarsi al ginocchio dopo un nuovo infortunio, quando torna: batosta sulla Juventus

Gleison Bremer costretto a operarsi al ginocchio sinistro per una lesione del menisco mediale. È stata la stessa Juventus a dare notizia della diagnosi dopo il consulto medico a cui si era sottoposto il centrale brasiliano, i cui tempi di recupero sono stimati in circa due mesi o forse anche un po' di più. Ma solo dopo l'esito dell'intervento si avrà un quadro più chiaro della situazione tra riabilitazione e quando potrà essere di nuovo effettivamente a disposizione- Una volta eseguito, saranno necessarie un paio di settimane per camminare senza stampelle, per tornare ad allenamento leggeri serviranno dalle 4 alle 6 settimane mentre ne occorreranno 6-8 per il rientro in campo. Un brutto colpo per i bianconeri e per il tecnico, Igor Tudor, che perdono il forte difensore centrale in una frase cruciale della stagione tra campionato e Champions.

Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva.

