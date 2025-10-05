Juventus e Milan non vanno oltre lo 0-0 allo Stadium: nella ripresa Pulisic sbaglia un rigore

Juventus e Milan non vanno oltre lo 0-0 allo Stadium. Partita contratta nel primo tempo con pochissime occasioni da una parte e dall'altra. La sfida tra bianconeri e rossoneri si sblocca però nella ripresa con l'occasione della Juve firmata Gatti che si fa parare un pallone incredibilmente da Maignan. Per la squadra di Allegri invece pesa il rigore mandato alto da Pulisic e i due gol divorati da Leao nel finale di partita.

Poche occasioni degne di note ma qualche sussulto solo nel finale. È questo il riassunto perfetto dei primi 45 minuti di Juventus-Milan. Una partita molto tattica tra le due squadre che badano molto a non rischiare nulla ma a reagire di contropiede. Come ha fatto la Juventus con Conceicao il quale si è reso pericoloso con un assist da destra per l'accorrente McKennie e con David che però in area di rigore sul più bello scivola e se la prende con i tacchetti e col campo. Dall'altra parte anche il Milan fa pochino.

Rabiot ha tentato una conclusione da fuori area che però non trova la porta e poi Gimenez con una serpentina nella difesa bianconera calcia di sinistra ma non in maniera così angolata da mettere in difficoltà Di Gregorio che para. Nel finale di tempo però il messicano riesce a rendersi maggiormente pericoloso solo con un colpo di testa fatto con i tempi giusti su cross da sinistra di Pavlovic. Per il resto partita contratta con le due squadre che hanno badato bene a non scoprirsi troppo chiudendo la prima frazione sull0 0-0.

Nel secondo tempo la partita si accende in maniera notevole e infatti la Juventus va vicina al vantaggio con Gatti il quale in area di rigore, dopo un calcio d'angolo, si ritrova la palla tra i piedi tutto solo davanti alla porta ma Maignan compie una parata stratosferica che impedisce ai bianconeri di passare in vantaggio. Dall'altra parte il Milan si rende pericoloso con Pulisic e Gimenez ma anche con Rabiot e soprattutto l'americano ha sui piedi la possibilità di portare in vantaggio i rossoneri con un calcio di rigore.

Kelly commette fallo in area su Gimenez e lo stesso Pulisic alla battuta però manda incredibilmente la sfera alta. La Juventus reagisce ma è ancora del Milan l'occasione più grossa per segnare. Leao si ritrova palla in area piccola e con lo specchio a disposizione calcia fuori divorandosi il gol. Tudor nel frattempo manda in campo anche Vlahovic e Openda mentre Allegri si gioca anche la carta Nkunku. Leao si divora due gol prima del recupero e la partita dunque finisce con il risultato di 0-0.