L’Inter domina lo Slavia Praga e fa due su due in Champions League: Lautaro e Dumfries fanno gioire Chivu

Non c'è stata partita a San Siro. Nella prima casalinga di Champions League con Christian Chivu in panchina, l'Inter travolge lo Slavia Praga con un netto 3-0 che vale la vetta del girone a punteggio pieno dopo due giornate. Una prestazione di forza, in cui i nerazzurri hanno dominato dal primo all'ultimo minuto senza mai concedere un'occasione agli avversari.

Il protagonista assoluto è stato Lautaro Martínez, autore di una doppietta che conferma il suo momento di forma dopo essersi sbloccato nell'ultimo match di campionato contro il Cagliari. L'argentino ha aperto le marcature al 30′ approfittando di un errore del portiere Stanek, prima di firmare il tris nella ripresa su assist di Bastoni, imbeccato dal tacco di Thuram (uscito subito dopo per un fastidio muscolare che non sembra però preoccupare). In mezzo, il gol del 2-0 di Dumfries, bravo a sfruttare l'azione confezionata dallo stesso attacante francese sulla sinistra.

La partita è stata un monologo nerazzurro: Sommer non ha mai dovuto compiere parate, mentre in avanti l'Inter ha creato a ripetizione. Oltre ai tre gol, tante altre occasioni con Sucic, Thuram e ancora Lautaro, fermati solo dalla mira imprecisa o dagli interventi difensivi in extremis dei cechi.

Chivu ha potuto gestire la gara inserendo diversi giovani, tra cui Pio Esposito, subito vicino al gol con un diagonale a fil di palo. A centrocampo spazio anche a Barella, mentre Akanji e Bonny hanno rilevato Bisseck e il già citato Thuram. Segnali che confermano la profondità della rosa e la volontà di dare minuti a chi finora aveva avuto meno spazio.

Al fischio finale è festa per i tifosi nerazzurri: la squadra è in testa alla classifica con sei punti e può guardare con fiducia al prosieguo del cammino europeo. "Alla squadra ho chiesto di essere dominanti", aveva detto Chivu alla vigilia. Messaggio ricevuto: l'Inter è stata padrona assoluta, mostrando solidità, intensità e qualità in fase offensiva.