Inter-Slavia Praga LIVE 3-0, risultato in diretta della partita di Champions League: Lautaro doppietta e Dumfries

La diretta live della partita Inter-Slavia Praga 3-0 per la 2^ giornata di Champions League. Lautaro e Dumfries nel primo tempo aprono le danze. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.
Inter-Slavia Praga 3-0: Chivu ne cambia 4
Con il risultato in ghiaccio, Chivu cambia tutto l'attacco: dentro Pio Esposito e Bonny, fuori Lautaro e Thuram, zoppicante. Dentro anche Barella e Akanji per Bissek e Zielinski
3-0 Inter! Doppietta Lautaro!
Grande azione di rimessa dell'Inter con la ThuLa che incanta: tacco di Thuram per Bastoni e tapìn di Lautaro sottorete per il 3-0 che regala emozioni anche nella ripresa
Lautaro spreca, seguito da Sucic che si divora il 3-0
Prima Lautaro prova di esterno destro, poi Sucic si presenta in area di rigore ma lo Slavia si salva due volte e l'Inter sfiora solamente il terzo gol
Si riparte, Chivu non cambia nessuno
Secondo tempo in corso a San Siro, l'Inter non cambia nessuno degli 11 iniziali. Chivu è soddisfatto dei suoi dopo il 2-0 in 45 minuti
Fino primo tempo, Inter-Slavia 2-0: nerazzurri dominanti
Nessun problema per l'Inter di Chivu che chiude il primo tempo con un doppio vantaggio e molto bel gioco: Lautaro prima, Dumfries poi a segno. Una partita a senso unico ma adesso dovrà cercare di segnare il più possibile perché nella fase a girone unico è fondamentale la differenza reti.
Uno-due micidiale: Dumfries al raddoppio!
Dumfries segna il 2-0 dopo 3 minuti: l'Inter prova a dilagare a San Siro. Grande azione di Thuram che offre l'assist all'olandese che può solo appoggiare a rete
GOL LAUTARO! Errore dello Slavia e l'Inter non perdona: 1-0
Finalmente l'Inter riesce a concretizzare al 30′ grazie a Lautaro. Nella azione più banale, un errore enorme della difesa dello Slavia premia l'argentino che ci crede e sblocca il risultato a San Siro
Tiro di Thuram dalla distanza, sempre 0-0 a San Siro
Il più attivo in avanti è Marcus Thuram che fa molto movimento. Anche al tiro, dalla distanza, con un destro che impegna il portiere dello Slavia che ferma in due tempi
Pressing Inter, ma nessuna vera occasione da gol
Partita benissimo l'Inter di Chivu nei primi 10 minuti di gioco ma la difesa dello Slavia regge l'urto, in modo diligente. Poche le occasioni e nessuna vera palla goal
Inter-Slavia Praga, iniziato il match a San Siro
Al via la seconda partita europea di questa stagione dell'Inter, la prima a San Siro di fronte al proprio pubblico
Come arriva lo Slavia Praga alla partita del Meazza
Lo Slavia Praga ha iniziato la sua Champions pareggiando 2-2 sul difficile e insidioso campo del Bodo/Glimt. La squadra ceca ha dunque 1 punto mentre in campionato è seconda con 24 lunghezze a -1 dai cugini dello Sparta Praga primo. Nell'ultimo turno di campionato lo Slavia è riuscito a vincere 2-0 in trasferta sul campo del Dukla e punta ora a fare risultato anche al Meazza tentando di imporre il suo gioco nonostante sulla carta la squadra di Chivu sia la chiara favorita alla vittoria.
Come arriva l'Inter a questa sfida
L'Inter arriva a questa partita dopo aver battuto il Cagliari in Sardegna nell'ultimo turno di campionato. Lo 0-2 confezionato dai nerazzurri ha dato a Chivu maggiori certezze e soprattutto la consapevolezza di avere in attacco un altro giocatore affidabile come Pio Esposito che ha segnato il suo primo gol in Serie A. In Champions invece il cammino dell'Inter potrebbe essere ancora più esaltante se solo riuscisse a centrare altri tre punti dopo quelli già conquistati nel primo turno contro l'Ajax ad Amsterdam.
Le formazioni ufficiali di Inter-Slavia Praga
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Cristian Chivu.
SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Markovic; Vicek, Chaloupek, Zima, Hashioka; Doudera, Dorley, Zafeiris, Dorley, Sadilek, Provod; Kusej. All. Jindrich Trpisovsky
Dove vedere Inter-Slavia Praga di Serie A in TV e streaming
La partita di Champions League Inter-Slavia Praga sarà trasmessa in esclusiva su Sky, riservata ai soli abbonati, sintonizzandosi ai canal Sky Sport Uno oppure Sky Sport 252, anche in versione 4K per chi dispone di un televisore compatibile. Per la diretta tv in streaming dell'evento sarà necessario scaricare l'app di Sky Go su dispositivi mobili come smartphone e tabelt oppure sfruttare l'opzione rappresentata da NOW.