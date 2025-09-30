Inter-Slavia Praga LIVE 3-0, risultato in diretta della partita di Champions League: Lautaro doppietta e Dumfries

Lo Slavia Praga ha iniziato la sua Champions pareggiando 2-2 sul difficile e insidioso campo del Bodo/Glimt. La squadra ceca ha dunque 1 punto mentre in campionato è seconda con 24 lunghezze a -1 dai cugini dello Sparta Praga primo. Nell'ultimo turno di campionato lo Slavia è riuscito a vincere 2-0 in trasferta sul campo del Dukla e punta ora a fare risultato anche al Meazza tentando di imporre il suo gioco nonostante sulla carta la squadra di Chivu sia la chiara favorita alla vittoria.