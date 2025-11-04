Champions League
Champions League, le partite di Napoli e Juventus oggi in TV: orari e dove vederle

Napoli-Eintracht alle 18:45 e Juventus-Sporting alle 21 sono le partite delle italiane che giocano oggi la quarta giornata di Champions League. Diretta TV in chiaro e in esclusiva sui canali di Sky e NOW.
A cura di Maurizio De Santis
Immagine

NapoliEintracht alle 18:45 e JuventusSporting alle 21 sono le partite della quarta giornata di Champions League che le italiane giocano oggi, martedì 4 novembre. Domani, invece, l'Inter ospita a San Siro il Kairat mentre l'Atalanta è in trasferta a Marsiglia (entrambi in match sono in programma alle 21). Tutte le gare sono visibili in diretta tv sui canali di SKY e in streaming anche su NOW, eccezion fatta per l'incontro dei nerazzurri che sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video. Non è prevista alcuna messa in onda in chiaro su TV8 che invece trasmetterà Manchester CityBorussia Dortmund (mercoledì 5 alle 21) mentre Cielo proporrà in differita (oggi alle 21:30) Slavia PragaArsenal.

Il Napoli arriva alla partia di questa sera con un solo obiettivo: deve vincere a tutti i costi per dare una sterzata alla classifica e restare almeno in zona playoff. Le sconfitte con Manchester City e PSV (pesantissima per il 6-2 incassato in Olanda) hanno imposto un pesante fardello alla squadra di Antonio Conte, che resta ai margini della zona spareggi (23°) grazie al successo con lo Sporting. Ma non può bastare anche perché la differenza reti fa da zavorra e battere i tedeschi, magari con un risultato rotondo e senza prendere gol, è fondamentale per rimediare anche a questo aspetto vitale per il posizionamento in classifica in caso di arrivo a pari punti. Dopo il debutto vincente in campionato a Cremona, Luciano Spalletti ha subito un altro battesimo del fuoco: questa volta in Coppa e con la necessità di raddrizzare il cammino in Champions, considerato che attualmente la Juve reduce dal ko di Madrid è 25ª e fuori anche dai playoff. Allo Stadium arriva lo Sporting e non c'è occasione migliore che sfruttare il fattore campo per ritrovare punti e rialzarsi anche in Coppa.

Champions League oggi, le partite di martedì 4 novembre: gli orari

Tutte le partite inserite nel calendario della terza giornata di Champions League si disputano alle 21, sono due quelle che oggi si disputano alle 18:45 (tra cui quella del Napoli al Maradon con l'Eintracht). Molto interessanti anche i big match quali PSG-Bayern Monaco (arbitrata dall'italiano Mariani) e Liverpool-Real Madrid. Di seguito la programmazione completa con l'indicazione dei giorni, degli orari e dei canali tv he trasmettono le gare anche in diretta streaming:

  • Martedì 4 novembre
    ore 18:45 – Slavia Praga – Arsenal (Sky, NOW, in differita su Cielo)
    ore 18:45 – Napoli – Eintracht (Sky, NOW)
    ore 21:00 – Atletico Madrid – Union Saint-Gilloise (Sky, NOW)
    0re 21:00 – Bodø/Glimt – Monaco (Sky, NOW)
    ore 21:00 – Juventus – Sporting CP (Sky, NOW)
    0re 21:00 – Liverpool – Real Madrid (Sky, NOW)
    ore 21:00 – Olympiacos – PSV Eindhoven (Sky, NOW)
    ore 21:00 – Paris Saint-Germain – Bayern Monaco (Sky, NOW)
    ore 21:00 – Tottenham – Copenhagen (Sky, NOW)

Dove vedere la Champions League in tv e streaming

NapoliEintracht alle 18:45 e JuventusSporting alle 21 saranno visibili in diretta tv e in streaming sui canali di Sky, Sky Go e NOW. La partita degli azzurri andrà in onda su Sky Sport 1 (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (253). In serata quella dei bianconeri sarà visibile su su Sky Sport 1 (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Alle 21:30 su Cielo tv (numero 26 del digitale terrestre,  visibile sul satellite alla posizione 19 di Tivùsat e su Sky al canale 156) va in onda in differita un altro match in programma oggi, si tratta di Slavia Praga-Arsenal.

Domani sera, invece, sarà Amazon Prime Video a trasmettere la diretta di Inter-Kairat. Su TV8 ci sarà la diretta in chiaro e gratis per tutti di Manchester City-Borussia Dortmund.

