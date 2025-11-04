Calcio
Juventus-Sporting, dove vederla oggi in TV e streaming: Spalletti ritrova Yildiz, le formazioni

Juventus-Sporting Lisbona è una partita fondamentale per il cammino dei bianconeri in Champions League. Il ritorno di Spalletti in Champions si potrà seguire solo su Sky a partire dalle ore 21.
A cura di Alessio Morra
Dopo il vittorioso esordio contro la Cremonese, Luciano Spalletti guida la Juventus anche in Champions League. I bianconeri stasera affrontano in casa, all'Allianz Stadium di Torino, lo Sporting Lisbona, avversario insidioso ma che in Italia ha già giocato e perso in questa Champions contro il Napoli. L'incontro inizia alle ore 21 e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che ha l'esclusiva della partita.

Deve risalire la china anche in Champions League la Juventus, che finora in Europa non ha ancora vinto. Due pareggi (4-4 con il Borussia Dortmund e 2-2 con il Villarreal) e una sfortunatissima sconfitta con il Real Madrid (1-0 al Bernabeu). Due punti ma ancora con una grandissima possibilità di recuperare, ci sono ben sei partite a disposizione. Lo Sporting Lisbona invece di punti ne ha già 6, frutto di due vittorie interne e il ko del Maradona.

Spalletti deve fare i conti con lo stato fisico della sua rosa e potrebbe effettuare un leggero turnover. Kelly non dovrebbe essere tra i convocati, Yildiz invece sì. Mentre Koopmeiners potrebbe essere riproposto in difesa. In avanti sempre Vlahovic.

  • Partita: Juventus-Sporting Lisbona
  • Dove: Allianz Stadium, Torino
  • Quando: martedì 4 novembre 2025
  • Orario: 21:00
  • Diretta TV: Sky
  • Diretta Streaming: Sky Go NOW
  • Competizione: 4ª giornata, Champions League 2025-2026

Juventus-Sporting in diretta TV e streaming: diretta per abbonati

Ore 21. Calcio d'inizio di Juventus-Sporting Lisbona, partita valida per la 4ª giornata della Champions 2025-26. il match si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che lo manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno), su Sky Sport 4K e Sky Sport (253). Streaming con Sky Go e NOW sempre per abbonati.

Juventus-Sporting dove vederla in TV e streaming su DAZN o Sky: l'orario

Il match di Champions League, che sarà commentato da Fabio Caressa e Aldo Serena, si potrà seguire in streaming solo dagli abbonati di NOW e da quelli di Sky, tramite Sky Go.

Juventus-Sporting, le probabili formazioni: le scelte di Spalletti

Non cambia nulla o quasi. Escluso Yildiz dovrebbe essere la stessa Juve di Cremona contro lo Sporting Lisbona con Yildiz e McKennie alle spalle di Vlahovic. Suarez l'unica punta dei portoghesi.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.
Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Silva; Araujo, Debast, Inácio, Fresneda; Hjulmand, Joao Simoes; Pedro Goncalves, Francisco Trincao, Quenda; Suarez. All. Rui Borges.

Calcio
