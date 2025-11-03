Perché Bergomi era assente su Sky dopo lo scontro con Del Piero e la fake news sul licenziamento

Perché Giuseppe Bergomi era assente a Sky Calcio Club dopo la discussione con Alessandro Del Piero e la fake news sul licenziamento.

Il confronto tra Bergomi e Del Piero a Sky Calcio Club della scorsa settimana.

Si è parlato molto dell'assenza di Giuseppe Bergomi a Sky Calcio Club dopo Milan-Roma. Al suo posto Fabio Capello e il CT della Nazionale di volley Fefè De Giorgi hanno affiancato Fabio Caressa insieme a Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis nel consueto post-partita per analizzare l'andamento del campionato italiano. Come spiegato dal conduttore, l’ex capitano dell’Inter ha scelto di concedersi una vacanza in Islanda con la famiglia per festeggiare il compleanno del figlio.

L’assenza di Bergomi arriva a pochi giorni dalla discussione con Alessandro Del Piero, quando i due si erano scontrati sull’effettiva forza dell’Inter, dando vita a un acceso dibattito diventato virale sui social: subito si è parlato di decisioni redazionali, tensioni ed era circolata persino una fake news sul licenziamento. Ma non si tratta di nulla di tutto questo.

Uno dei momenti della discussione tra Bergomi e Del Piero al Club di Sky.

Perché Bergomi era assente su Sky dopo lo scontro con Del Piero

L'assenza insolita a Sky Calcio Club di Giuseppe Bergomi ha destato un certo clamore: nell’ultima puntata del programma di Fabio Caressa: dopo Milan-Roma non era presente l'ex capitano dell'Inter, storico volto e presenza fissa del talk calcistico di Sky. L’assenza ha incuriosito i telespettatori, abituati a vederlo ogni domenica in studio, e alcuni si sono lanciati in fantasiose ricostruzioni dopo la discussione con Del Piero della scorsa settimana: nessuna tensione o scelta redazionale, dunque, ma una semplice pausa personale.

Caressa ha chiarito subito il motivo, spiegando che Bergomi si trova in Islanda per una vacanza di famiglia organizzata in occasione del compleanno del figlio.

Giuseppe Bergomi, opinionista di Sky.

Nonostante questa precisazione, qualcuno ha collegato la sua assenza al vivace confronto con Alex Del Piero della scorsa settimana, ma si tratta di semplici coincidenze. Fabio Caressa ha confermato che Bergomi tornerà regolarmente nelle prossime puntate, pronto a riprendere il suo posto nel salotto domenicale di Sky.

Lo stesso Caressa commenterà la partita di Champions League di martedì tra Juventus e Sporting Clube insieme a Aldo Serena e non insieme al solito partner di racconto delle gare.