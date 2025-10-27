Bergomi e Del Piero litigano in diretta: “Non ha ragione chi urla di più. Sempre a dire ‘ste robe…'”

L'ultima giornata di Serie A è stata contraddistinta dalle polemiche per diversi errori arbitrali. Atmosfera frizzante anche negli studi Sky, con Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero protagonisti di un vivace botta e risposta dai toni decisi. Le due ex bandiere di Inter e Juventus si sono scontrate non su un episodio da moviola, ma sul valore della squadra nerazzurra. Per Del Piero, infatti, l'Inter è da tempo la squadra più forte in Serie A, mentre secondo Bergomi, al netto di rose attrezzate allo stesso modo, quella di Chivu può essere considerata la più "brava".

Bergomi e Del Piero, che scontro in TV sul valore dell'Inter

Un confronto acceso, andato avanti a più riprese, che ha costretto il padrone di casa Caressa a provare a cambiare discorso. Le "danze" sono iniziate quando Bergomi ha parlato di un'Inter di grande valore ma in difficoltà nelle partite "sporche". Dal punto di vista del gioco, per lo "Zio" la formazione nerazzurra in questi anni è sempre stata la migliore, ed è per questo che, a suo giudizio, può essere considerata la più "brava". Quando è toccato a Del Piero tornare sull'argomento, la sua posizione è stata chiara.

Per Del Piero l'Inter è la più forte da 4 anni a questa parte

Alex, in modo perentorio, ha spiegato il suo punto di vista al vicino di postazione: "Lo dico da 4 anni: l'Inter è la squadra più forte in Italia. Tu non sei d’accordo, ma io su questo ci metto la firma. Il più bravo è stato qualcuno che ha vinto al posto suo, è diverso. Ma come squadra, come rosa, è la più forte: ha i giocatori più forti". A questo punto è iniziato il botta e risposta con l'ex nerazzurro, che ha chiesto il motivo della mancata vittoria negli scontri diretti da parte, in questa stagione, degli uomini di Chivu, con Del Piero fermo: "Non vincono per altri motivi. Ma se tu prendi la rosa dell’Inter, è nettamente più forte della Juve, del Napoli, del Milan e della Roma".

Bergomi si arrabbia quando Del Piero alza la voce

Il confronto si è infervorato, con Del Piero che, lasciandosi prendere anche dall'enfasi del momento, ha un po' alzato la voce: "Come no? Se arriva il Real Madrid e vuole comprare uno o due giocatori in Italia, li va a prendere all’Inter. Lautaro, Thuram, Barella, Calhanoglu, Bastoni, Akanji… il livello medio è altissimo". Bergomi, mentre la trasmissione provava a proseguire, ha messo i puntini sulle “i” in modo anche brusco: "Ricordati però che chi urla di più non è che ha ragione. Opinioni diverse? Non puoi alzare la voce e ribadire sempre questa cosa qua. Rispetta anche quello che dico io, e siccome lo dico da quattro anni, i risultati sono lì a dimostrarlo".

Del Piero è rimasto spiazzato dal tono del suo interlocutore e ha provato a ribadire i suoi concetti senza muoversi dalla propria posizione: "Non sto urlando, ho detto che sono i più forti da 4 anni. Se non sei d'accordo va bene. Ma chi è che da anni è sempre in corsa per vincere? L'Inter. Quindi è la più forte. Ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni. I giocatori dell'Inter sono nettamente più forti di Napoli, Milan e Juve. La più brava è quella che vince, la più forte è un’altra".

Del Piero e Bergomi continuano a discutere, Caressa prova a chiudere

Quando l'ex difensore ha fatto riferimento alla bravura dell'Inter negli scontri diretti con squadre più attrezzate di lei, come Barcellona e Bayern in Champions, Del Piero ha provato a chiosare: "Se tu guardi questi cinque anni, qual è la squadra che ha vinto di più e che ha fatto meglio? È l’Inter. Quindi ha dimostrato di essere la più forte delle altre. Punto. Che poi vinca o no, l’anno scorso ha rischiato di vincere tre trofei. È arrivata corta dappertutto, ma nessuno mai è arrivato così vicino. Nessuno mai. Nessuno tra Milan, Inter e Juventus è arrivato in finale di Champions in questi anni. Eh, l’Inter ha fatto due finali di Champions in tre anni. Io ho un’opinione diversa: secondo me l’Inter è la squadra più forte di tutti questi anni, per i giocatori che ha. Poi, è stato bravo Inzaghi, brava la società, tutto quello che vuoi. Tutto quello che vuoi".

Niente da fare però, perché Bergomi non si è lasciato convincere: "Infatti l'Inter è stata brava, non forte. Facendo mercato a zero da 4 anni, scoprendo giocatori, facendoli giocare in modo diverso. Per quello è stata brava: quella è la bravura. Cos’ha di meno il Napoli o il Milan?". E qui il dibattito è proseguito a lungo anche a telecamere spente, con la sensazione che le posizioni restino molto distanti.