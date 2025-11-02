Spalletti senza filtri in conferenza dopo la prima vittoria con la Juve: “Ho rotto i cogl**ni a tutti”

Luciano Spalletti senza filtri in conferenza stampa dopo la prima vittoria con la Juventus a Cremona: “Da ultimo ho preso quell’ammonizione, io sono già nervoso… ha fatto bene ad ammonirmi perché perché ha invertito Chiffi e invece io continuavo a rompere i a rompere i cogl**ni tutti.

Luciano Spalletti senza filtri in conferenza stampa dopo la prima vittoria con la Juventus a Cremona: "Da ultimo ho preso quell'ammonizione, io sono già nervoso… ha fatto bene ad ammonirmi perché perché ha invertito Chiffi e invece io continuavo a rompere i a rompere i cogl**ni tutti. Per cui son già cotto un'altra volta. Ma è stato bello vedere i calciatori che hanno partecipato e hanno voluto portare a casa questa partita".

L'allenatore bianconero ha parlato del modo in cui ha vissuto l'esordio in bianconero: "Io grosso modo ho quasi sempre fatto così. Quando arrivi in fondo c’è sempre quella dopo. A questi livelli sono stato sempre molto fortunato perché ho allenato grandi campioni, di strada ce n’è ancora tanta. Più si ha una testa che pensa, più si rimane lucidi meglio è, senza lasciarsi travolgere da quello che è un gol. Poi vedere che i calciatori hanno avuto una reazione corretta".

Spalletti svela il retroscena sulla mossa Koopmeiners in difesa

Luciano Spalletti ha finalmente sfatato il tabù del debutto da subentrante: alla guida della Juventus, con appena un allenamento alle spalle e a pochi giorni dal suo arrivo, ha centrato la prima vittoria, superando la Cremonese con una prestazione convincente. I bianconeri hanno dominato nel primo tempo, soffrendo solo nel finale dopo la rete di Vardy, ma hanno comunque portato a casa tre punti preziosi.

Il tecnico di Certaldo, alla soglia dei 67 anni, resta però cauto: “La strada è ancora lunga, dobbiamo crescere, ma i ragazzi hanno fatto una grande partita, creando tanto”. La sorpresa di giornata è stata la scelta di Koopmeiners, impiegato in un ruolo più arretrato: “Può giocare dietro, l’ha già fatto. L’idea era coinvolgerlo nel giro palla e farlo salire in costruzione, ma si è fatto apprezzare anche in fase difensiva”.

Spalletti ha analizzato anche la difficoltà della squadra bianconera e ha battuto molto su questo tasto, soprattutto in riferimento ad alcune azioni specifiche quando la palla andava da una parte all'altra dell'area ma nessuno la spingeva in porta: "Possiamo migliorare da tante parti, non è detto che siano difetti, possono essere anche non conoscenza. Bisogna vedere se si riesce a essere un blocco squadra sempre unito, se poi siamo disposti a fare la lotta con gli avversari. Poi abbiamo perso diversi contrasti che erano nostri, la palla è passata in certi momenti davanti alla porta diverse volte… Bisogna far gol lì, ma aver vinto qui è un bel biglietto da visita. Come viverla? In maniera semplice, tranquilla"