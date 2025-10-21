Napoli strapazzato dal PSV in Champions: finisce 6-2, notte da incubo per Conte

Champions League, notte da incubo per il Napoli: 6-2 a Eindhoven contro il PSV, difesa disastrosa e perdita di certezze. Doppietta di McTominay e sciocchezza di Lucca, espulso per proteste.

Il Napoli crolla in casa del PSV. Nella terza uscita stagionale in Champions, la squadra di Conte è stata sconfitta con un pesante 6-2. Una serata da dimenticare per gli azzurri, difensivamente fragili e, a tratti, nella ripresa, in balia degli olandesi. Questi ultimi hanno sfruttato alla perfezione prima il contropiede e poi la loro velocità, affondando più volte i colpi contro una formazione avversaria irriconoscibile. L’unica nota positiva è la doppietta di McTominay, mentre la sciocchezza di Lucca (espulso per una protesta con l'arbitro) ha reso ancora più amara la serata di Conte.

L’approccio del Napoli alla partita non è stato malvagio, come confermato dalle occasioni per Lucca e soprattutto De Bruyne. Il PSV si è affidato soprattutto al contropiede, con Salibari sempre pericoloso, come dimostrato anche da un gol annullato per un fuorigioco millimetrico. La squadra di Conte, alla mezz’ora, ha sbloccato il risultato con McTominay, abile di testa a finalizzare un cross al bacio di Spinazzola. Una gioia durata poco, visto che pochi minuti dopo, su uno spiovente di Perisic, Buongiorno ha beffato il suo portiere con un autogol nel tentativo di anticipare un avversario. La rete — questa volta valida — di Salibari in contropiede ha poi permesso alla formazione di Eindhoven di completare il sorpasso.

Nella ripresa Conte ha provato a cambiare le carte in tavola, inserendo anche Lang, il grande ex. Le cose però, dopo un inizio apparentemente incoraggiante, sono peggiorate. È arrivato il tris firmato da Man, che ha confermato la disastrosa serata difensiva del Napoli. Azzurri disuniti e in balia del PSV, che ha approfittato anche dell’espulsione di Lucca per piazzare il poker, ancora con uno scatenato Man. Sciocchezza quella del centravanti ex Udinese, cacciato per una protesta troppo veemente nei confronti dell’arbitro.

Nel finale McTominay ha provato a riaccendere le speranze dei suoi. Speranze spente subito da Pepi prima e Driouech poi. Una disfatta totale per la squadra di Antonio Conte. Che ora dovrà sfruttare le due prossime partite casalinghe in Europa per risollevarsi.