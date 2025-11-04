Champions League
Napoli-Eintracht, dove vederla oggi in TV e streaming: Conte si affida al 4-3-3, le formazioni

Napoli-Eintracht Francoforte si gioca oggi 4 novembre con calcio di inizio allo Stadio Maradona alle 18:45. Diretta esclusiva per gli abbonati Sky in TV e in streaming.
A cura di Alessio Pediglieri
Ritorna la Champions League e al Maradona oggi 4 novembre di scena c'è Napoli-Eintracht Francoforte, quarto turno della prima fase a Girone Unico. In esclusiva in TV e in diretta streaming per gli abbonati di Sky.

Mezzo passo falso interno con il Como ma testa della classifica difesa e salvata: il Napoli di Antonio Conte si appresta così ad affrontare il ritorno in Europa in un tour de force che non lascia tempo a riposo e respiro: da affrontare ci sono i tedeschi dell'Eintracht Francoforte in quella che è una partita spartiacque del destino europeo azzurro ancora con negli occhi la disfatta di Eindhoven. Nulla di compromesso nella maxi classifica Champions dove un eventuale successo rilancerebbe il Napoli nel pieno della zona playoff, con l'intatto intento di provare a inserirsi nelle prime 8 che avrebbero qualificazione automatica agli ottavi. Per l'Eintracht situazione praticamente identica, a 4 punti, a braccetto con gli Azzurri.

  • Partita: Napoli-Eintracht Francoforte
  • Dove: Stadio Maradona (Napoli)
  • Quando: martedì 4 novembre 2025
  • Orario: 18:45
  • Diretta TV: Sky
  • Diretta streaming: SkyGo, NOW
  • Competizione: Champions League fase a Campionato (4° turno)

Dove vedere Napoli-Eintracht Francoforte in TV: la diretta esclusiva della partita

La diretta televisiva di Napoli-Eintracht è riservata in esclusiva a Sky, con gli utenti che devono sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno al numero 201 e Sky Sport 4K al numero 213. Per accedervi si deve essere abbonati e possedere un pacchetto Sky Sport attivo. La telecronaca su Sky sarà affidata ad Andrea Marinozzi, con il commento tecnico dell'ex portiere Luca Marchegiani.

Napoli-Como, dove vederla in TV e streaming su DAZN o Sky: le formazioni ufficiali

Napoli-Eintracht Francoforte dove vederla in diretta streaming: l'orario

Per chi preferisce lo streaming, la stessa diretta di Napoli-Eintracht Francoforte è accessibile anche tramite l'app SkyGo, scaricabile gratuitamente su smartphone, tablet o computer per gli abbonati Sky. Oppure la gara è visibile anche su NOW, la piattaforma online di Sky che richiede solo un abbonamento mensile o un ticket giornaliero. Il calcio di inizio del match è fissato per le 18:45

Napoli-Eintracht Francoforte, le probabili formazioni della partita di Champions

Il Napoli scenderà in campo contro l'Eintracht Francoforte con l'obiettivo di portare a casa tre punti fondamentali e per farlo Conte proverà ad affidarsi al 4-3-3 dove Hojlund fungerà da terminale centrale in area di rigore tedesca coadiuvato da Politano e Neres. In porta il fidatissimo pararigori Milinkovic-Savic, con davanti Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e  Olivera. In mediana Anguissa, Lobotka (in vantaggio su Elmas) e McTominay. Toppmoller si affiderà al 3-4-2-1 e con Zetterer in porta; a coprilo Kristensen, Koch e Theate. Il centrocampo sarà formato da Doan, Chaibi, Larsson e Brown. Alle spalle della prima punta Burkardt agiranno Knauff e Gotze.

Napoli (4-3-3):  Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte
Eintracht (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Chaibi, Larsson, Brown; Knauff, Gotze; Burkardt

