PSG-Bayern Monaco, dove vederla oggi in TV e streaming: Kvara e Dembélé sfidano Kane, le formazioni

PSG-Bayern Monaco è il big match della 4ª giornata di Champions League 2025-2026 che si gioca oggi alle 21. Diretta tv e streaming sui canali di Sky e NOW. Le ultime news sulle formazioni di Luis Enrique e Kompany.

PSG–Bayern Monaco è la partita clou della quarta giornata di Champions League 2025-2026. Alle 21, al Parco dei Principi di Parigi, va in scena il match tra due delle squadre maggiormente accreditate alla conquista del trofeo. Ad arbitrarlo sarà l'italiano Maurizio Mariani, finito nell'occhio del ciclone e fermato in Serie A per l'episodio del rigore in Napoli-Inter. Diretta TV in chiaro (ma solo per abbonati) e in streaming sui canali di Sky e NOW.

Da un lato i campioni in carica, dall'altro i tedeschi protagonisti di un avvio di stagione eccezionale. La squadra di Kompany è a punteggio pieno in campionato e nel girone unico di Coppa ma è seconda ai francesi solo per un'inezia in differenza reti. Ecco perché, al di là del fascino e dello spettacolo che riserva un incontro del genere, la posta in palio è alta e il risultato può essere determinante per i rapporti di forza in classifica oltre a garantire un percorso in tabellone migliore. Il Pallone d'Oro Dembélé e Kvaratskhelia le stelle più luminose della formazione di Luis Enrique, che può contare anche sull'esperienza di calciatori come Hakimi e Marquinhos (sia pure in ripresa da un infortunio muscolare) oltre al talento di Vitinha e Neves. Nel Bayern di Kompany l'osservato speciale è il bomber, Harry Kane, ma attenzione alle qualità di giocatori come Goretzka, Gnabry e Diaz.

Partita: PSG-Bayern Monaco

Dove: Parco dei Principi, Parigi

Quando: martedì 4 novembre 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Champions, fase a campionato (4ª giornata)

Dove vedere PSG-Bayern Monaco in TV: la diretta esclusiva della partita

PSG-Bayern Monaco sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in esclusiva solo per abbonati sui canali di Sky e su NOW. Il network satellitare la trasmetterà su Sky Sport (numero 254) ma sarà possibile assistere al match anche grazie ai collegamenti effettuati sul canale che manda in onda la Diretta della quarta giornata di Champions.

PSG-Bayern Monaco dove vederla in diretta streaming: l'orario

PSG-Bayern Monaco sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati a Sky potranno seguirla collegandosi alla app di Sky Go. Previo pagamento del pass sport sarà possibile vedere la sfida anche su NOW, con commenti e interviste oltre alla telecronaca dell'incontro.

PSG-Bayern Monaco, le probabili formazioni della partita di Champions

Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola è il tridente del PSG che proverà a ‘sfondare' la difesa del Bayern Monaco. Sarà una sorta di scontro tra giganti considerato che i tedeschi arrivano a Parigi con Kane di punta, sostenuto da Olise, Gnabry, Diaz. Di seguito le ultime news sulle formazione e sulle scelte di Luis Enrique e Kompany.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. All.: Luis Enrique.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Tah, Upamecano, Guerreiro; Pavlovic, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. All.: Kompany.