Liverpool-Real Madrid, dove vederla oggi in TV e streaming: Mbappé sfida Salah, le formazioni

Liverpool-Real Madrid è il big match del 4° turno della Champions League 2025-2026: si gioca ad Anfield Road con fischio d’inizio alle ore 21, diretta TV e streaming su Sky. Le formazioni di Slot e Xabi Alonso.

Liverpool e Real Madrid scendono in campo nella sfida più attesa del 4° turno di Champions League: ad Anfield Road va in scena un vero e proprio scontro tra giganti con fischio d'inizio alle ore 21:00 con diretta TV e streaming su Sky.

Un duello che profuma di finale anticipata. I Reds di Arne Slot cercano riscatto dopo un inizio di stagione irregolare e una sconfitta pesante contro il Galatasaray che ha complicato il cammino europeo. Dall’altra parte, il Real Madrid di Xabi Alonso viaggia a pieno regime: domina in Liga e in Europa, dove resta a punteggio pieno dopo tre giornate, confermandosi tra le squadre più in forma del continente. Al momento, il Liverpool è decimo con due vittorie e una sconfitta, mentre il Real Madrid è quinto in classifica con tre vittorie su tre, 8 gol segnati e solo uno subito.

Nell'ultima uscita i Reds hanno vinto 2-0 contro l'Aston Villa in Premier League mentre i Blancos hanno battuto 4-0 Valencia in Liga.

Partita: Liverpool-Real Madrid

Dove: Anfield Road, Liverpool

Quando: martedì 4 novembre 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go NOW

Competizione: Champions League 2025-2026, 4ª giornata

Liverpool-Real Madrid in diretta TV e streaming: diretta per abbonati

Liverpool-Real Madrid, partita valida per la 4ª giornata della Champions 2025-26, si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che lo manderà in onda sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253). Streaming con Sky Go e NOW sempre per abbonati.

Liverpool-Real Madrid, dove vederla in TV e streaming su DAZN o Sky: l'orario

Il match di Champions League tra Reds e Blancos si potrà seguire in streaming solo dagli abbonati di NOW e da quelli di Sky, tramite Sky Go. Fischio d'inizio alle ore 21:00.

Liverpool-Real Madrid, le probabili formazioni di Slot e Xabi Alonso

Assenze pesanti per Arne Slot, che dovrà ancora rinunciare a Alisson tra i pali. Stagione finita per l'italiano Leoni, sostituito in lista dal connazionale Chiesa. Out altre due nuovi acquisti: Frimpong e soprattutto Isak, il grande colpo di mercato messo a segno dal Newcastle che fin qui non ha lasciato il segno.

A Xabi Alonso mancano Rudiger e Carvajal in difesa, con la linea difensiva che sarà formata da Valverde, Militao, Hujsen e Carreras. In attacco Mbappé con il trio alle sue spalle formato da Guler, Bellingham e Vinicius Jr.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konaté, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké. Allenatore: Slot.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Hujsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.