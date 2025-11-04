Calcio
video suggerito
video suggerito

Liverpool-Real Madrid, dove vederla oggi in TV e streaming: Mbappé sfida Salah, le formazioni

Liverpool-Real Madrid è il big match del 4° turno della Champions League 2025-2026: si gioca ad Anfield Road con fischio d’inizio alle ore 21, diretta TV e streaming su Sky. Le formazioni di Slot e Xabi Alonso.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Liverpool e Real Madrid scendono in campo nella sfida più attesa del 4° turno di Champions League: ad Anfield Road va in scena un vero e proprio scontro tra giganti con fischio d'inizio alle ore 21:00 con diretta TV e streaming su Sky.

Un duello che profuma di finale anticipata. I Reds di Arne Slot cercano riscatto dopo un inizio di stagione irregolare e una sconfitta pesante contro il Galatasaray che ha complicato il cammino europeo. Dall’altra parte, il Real Madrid di Xabi Alonso viaggia a pieno regime: domina in Liga e in Europa, dove resta a punteggio pieno dopo tre giornate, confermandosi tra le squadre più in forma del continente. Al momento, il Liverpool è decimo con due vittorie e una sconfitta, mentre il Real Madrid è quinto in classifica con tre vittorie su tre, 8 gol segnati e solo uno subito.

Nell'ultima uscita i Reds hanno vinto 2-0 contro l'Aston Villa in Premier League mentre i Blancos hanno battuto 4-0 Valencia in Liga.

Leggi anche
PSG-Bayern Monaco, dove vederla oggi in TV e streaming: Kvara e Dembélé sfidano Kane, le formazioni
  • Partita: Liverpool-Real Madrid
  • Dove: Anfield Road, Liverpool
  • Quando: martedì 4 novembre 2025
  • Orario: 21:00
  • Diretta TV: Sky
  • Diretta Streaming: Sky Go NOW
  • Competizione: Champions League 2025-2026, 4ª giornata

Liverpool-Real Madrid in diretta TV e streaming: diretta per abbonati

Liverpool-Real Madrid, partita valida per la 4ª giornata della Champions 2025-26, si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che lo manderà in onda sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253). Streaming con Sky Go e NOW sempre per abbonati.

Liverpool-Real Madrid, dove vederla in TV e streaming su DAZN o Sky: l'orario

Il match di Champions League tra Reds e Blancos si potrà seguire in streaming solo dagli abbonati di NOW e da quelli di Sky, tramite Sky Go. Fischio d'inizio alle ore 21:00.

Liverpool-Real Madrid, le probabili formazioni di Slot e Xabi Alonso

Assenze pesanti per Arne Slot, che dovrà ancora rinunciare a Alisson tra i pali. Stagione finita per l'italiano Leoni, sostituito in lista dal connazionale Chiesa. Out altre due nuovi acquisti: Frimpong e soprattutto Isak, il grande colpo di mercato messo a segno dal Newcastle che fin qui non ha lasciato il segno.

A Xabi Alonso mancano Rudiger e Carvajal in difesa, con la linea difensiva che sarà formata da Valverde, Militao, Hujsen e Carreras. In attacco Mbappé con il trio alle sue spalle formato da Guler, Bellingham e Vinicius Jr.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konaté, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké. Allenatore: Slot.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Hujsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.

Calcio
Liverpool
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
Isaksen apre e Zaccagni la chiude: la Lazio batte il Cagliari e allunga la striscia positiva
La classifica di Serie A dopo 10 giornate è cortissima: quanti punti servono per vincere lo Scudetto
Zenga chiede a Sarri cosa scrive sul block-notes durante le partite: la risposta è senza filtri
Pioli non dà le dimissioni e la Fiorentina è costretta a trattare: in ballo anche i soldi arabi
Cosa ha rischiato Saelemaekers per aver esultato in faccia all'arbitro Guida dopo il rigore di Dybala
Come sta Dybala dopo l'infortunio su rigore con il Milan: gli era già successo, vive un incubo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views