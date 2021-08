Medagliere Italia alle Paralimpiadi di Tokyo aggiornato in diretta: la classifica Il medagliere aggiornato delle Paralimpiadi di Tokyo 2021: tutte le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo dell’Italia e degli altri Paesi, aggiornate in diretta gara dopo gara, e la classifica generale.

A cura di Redazione Sport

Il medagliere aggiornato delle Paralimpiadi di Tokyo 2021 (Tokyo 2020), con le medaglie dell'Italia in diretta. Esordio eccezionale per la delegazione azzurra, la più numerosa di sempre, già dalla prima giornata. Finora sono state conquistate due medaglie d'oro (Gilli e Bocciardi nel nuoto), una medaglia d'argento e due medaglie di bronzo sempre nel nuoto. Ecco il medagliere aggiornato dell'Italia alle Paralimpiadi gara per gara, e la classifica delle medaglie vinte da ciascun Paese.

Medaglie d'oro Italia alle Paralimpiadi

Carlotta Gilli (nuoto, 100 farfalla)

(nuoto, 100 farfalla) Francesco Bocciardo (nuoto, 200 stile libero)

Medaglie d'argento

Alessia Berra (nuoto, 100 farfalla)

Medaglie di bronzo

Francesco Bettella (nuoto, 100 dorso)

(nuoto, 100 dorso) Monica Boggioni (nuoto, 200 stile libero)

Paralimpiadi 2021, il medagliere aggiornato di Tokyo e la classifica