Xenia Palazzo ancora sul podio: quarta medaglia per la nuotatrice italiana alle Paralimpiadi

A cura di Marco Beltrami

Non c'è tre senza quattro. Xenia Francesca Palazzo ha conquistato la sua quarta medaglia in queste eccezionali Paralimpiadi. La classe 1998 nata a Palermo, ha portato a casa il bronzo, piazzandosi alle spalle della russa Ischiulova e della brasiliana Jeronimo de Araujo, nella prova dei 50 metri stile libero S8 con una prova in cui ha mostrato tutto il suo talento e grande caparbietà. Sale dunque a 48 il numero delle medaglie per l'Italia che continua a fare incetta di gioie ed emozioni nel nuoto.

Aveva già vinto l’oro nella staffetta 4X100 stile libero femminile, l’argento nei 200 misto femminile, e il bronzo nei 400 stile libero femminile. Xenia Francesca Palazzo, atleta con disabilità intellettiva e relazionale (coagulazione intravasale disseminata) ha sorpreso anche nei 50 metri stile libero S8, riuscendo a conquistare il bronzo. Un risultato prezioso, perché inaspettato che le permette di chiudere i suoi Giochi in maniera trionfale con un poker di gioie all’attivo, che vanno ad impreziosire il nostro medagliere.

Xenia, molto affaticata e sorpresa per il risultato ai microfoni di Rai Sport: "La quarta medaglia. Non avrei mai immaginato di prendere il bronzo perché non sono una cinquantista. È bellissimo finire i Giochi così, con un'altra medaglia". Si tratta del quinto successo odierno per l'Italia dopo le medaglie conquistate da Mazzone e Aere nel paraciclismo, da Fantin nel nuoto e dalla coppia Brunelli-Rossi nel tennistavolo. Il medagliere azzurro continua a sorridere: addirittura 48 i trofei conquistati dagli atleti nostrani che ora puntano a fare almeno cifra tonda.