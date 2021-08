Bebe Vio è d’oro nel fioretto alle Paralimpiadi di Tokyo: battuta la cinese Zhou in finale Bebe Vio si conferma campionessa paralimpica nel fioretto femminile (categoria b). Medaglia d’oro anche alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 come accaduto nel 2016 a Rio. E come avvenuto in quella circostanza anche questa volta la schermitrice azzurra ha battuto in finale la cinese Jingjing Zhou. Il punteggio nell’ultimo atto è stato di 15-9 in favore della 24enne veneta portabandiera per l’Italia in questi Giochi Paralimpici.

A cura di Michele Mazzeo

