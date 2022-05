Ascolti tv venerdì 6 maggio: L’Isola di Ilary Blasi vince di nuovo contro The Band di Carlo Conti Ascolti tv venerdì 6 maggio: L’Isola di Ilary Blasi vince di nuovo contro The Band di Carlo Conti: 2.483.000 spettatori con uno share del 18.3% per il reality contro 2.126.000 spettatori pari al 12.2% di share per il talenti di Rai1.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ascolti tv venerdì 6 maggio: L'Isola di Ilary Blasi vince di nuovo contro The Band di Carlo Conti: 2.483.000 spettatori con uno share del 18.3% per il reality contro 2.126.000 spettatori pari al 12.2% di share per il talenti di Rai1. Non c'è partita, come la settimana scorsa anche questa la squadra capitanata dalla Blasi, composta dai fidati ed efficaci Nicola Savino e Vladimir Luxuria, porta a casa un ottimo risultato, tenendo a lunga distanza e con doppio appuntamento settimanale, che durante la settimana dell'Eurovision (e non si sa se anche dopo) verrà riportato a uno, solo il lunedì.

Cosa è successo all'Isola e a The Band

Serate abbastanza calde in entrambi i programmi, ma di certo L'isola di Ilary Blasi ha potuto contare su una scaletta più movimentata. In primis per lo spostamento dei naufraghi sulle varie spiagge, poi per il ritorno di Cicciolina in studio e per l'incontro di Guendalina Tavassi con il fidanzato Federico Perna, per il quale ha dovuto farsi mozzare i capelli con delle forbici tutt'altro che professionali da suo fratello Edoardo che, a occhio, è ciò che più lontano possa esserci da un parrucchiere. Non ultimo, l'incontro/scontro tra Roger, l'ex Beatriz e l'attuale fiamma isolana Estefania, che è stata scelta dal naufrago come possibile frequentazione anche fuori il programma. The Band, dal canto suo, ha prestato il palcoscenico a uno scontro a fuoco tra Dolcenera e Giusy Ferreri.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti tv delle altre reti generaliste: su Rai2, N.C.I.S. 1.294.000 spettatori (6.2%) e N.C.I.S. Hawai’i 1.003.000 spettatori (5.3%) mentre su Italia1 Rocky IV 1.083.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Germinal 427.000 spettatori con il 2.2% e, di contro, su Rete4 Quarto Grado 1.177.000 spettatori (7.8% share). Su La7 Propaganda Live 710.000 spettatori con il 4.9% mentre su Nove Fratelli di Crozza 1.276.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 I delitti del BarLume – Donne con le palle 406.000 spettatori (2.1%).