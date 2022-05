Roger sceglie Estefania e lascia andare Beatriz: “Voglio conoscerla anche dopo l’Isola” Roger ha fatto la sua scelta. Dopo aver trascorso qualche giorno con la sua ex sull’Isola, il modello scegli comunque Estefania e durante il confronto le regala la collana.

L'unica love story nata in questa edizione dell'Isola dei Famosi stava per essere ridotta in frantumi, ovvero quella di Roger ed Estefania, messa in stand by con l'arrivo di Beatriz, l'ex fidanzata del modello brasiliano che è rimasta su Playa Palapa qualche giorno per chiarire tutto ciò che è rimasto in sospeso tra loro. Intanto, dopo cinque giorni a Playa Sgamada, anche la modella argentina è curiosa di sapere come si è evoluto il loro incontro e chiamata da Ilary Blasi, ha la possibilità di parlare di nuovo con il naufrago che, alla fine, tra le due sceglie proprio lei.

Estefania pronta ad incontrare Roger

Già interrogata dalla conduttrice sullo stato d'animo di questo giorni lontana dal suo Roger, da Playa Sgamada Estefania è sembrata piuttosto risoluta e decisa a capire qualcosa: "Io non posso mettermi tra loro, arrabbiarmi perché lei è arrivata qui, sapevo che era stata una storia importante, ma sono curiosa di sapere se hanno parlato, sono cinque giorni che non lo vedo, vorrei sapere". Ed è così che la modella viene accontentata e, infatti, viene condotta su una barca dall'altra parte dell'Isola dove può incontrare i due ex fidanzati, sperando di trovare risposta alle sue domande.

Il chiarimento tra Roger ed Estefania

Roger e Beatriz hanno avuto modo di trascorrere dei giorni insieme, durante i quali hanno parlato del loro rapporto: "Ci siamo detti tutto quello che dovevamo, abbiamo parlato, ci siamo chiariti, per me Beatriz è stata la storia più importante della mia vita e quindi io voglio la sua amicizia", queste le parole con cui il modello risponde alle domande di Ilary Blasi, le stesse rivolte anche a Beatriz la quale dichiara: "Abbiamo chiarito tutto quello che c'era da chiarire, abbiamo deciso di provare ad essere amici". Poco dopo arriva anche Estefania che non nasconde le sue perplessità dopo aver visto i filmati dei giorni che i due ex fidanzati hanno trascorso insieme e la conduttrice insieme agli opinionisti vogliono farle notare che Roger non ha detto di essere innamorato di lei:

Nessuno si innamora in un mese, sarebbe davvero poco, nemmeno io sono innamorata dopo trenta giorni, però io sono presa da lui, mi piace ogni giorno di più e quindi voglio capire. Non è stato chiaro, perché ad una persona con cui non vuoi tornare insieme non dai certe risposte, però io di lui mi fido, sono una persona che si lascia molto andare e vive le cose finché durano.

Beatriz abbandona l'Isola

Intanto nei giorni scorsi lo spirito dell'Isola ha messo ulteriormente alla prova Roger, chiedendogli di pensare a chi delle due donne volesse regalare una collana trovata in uno scrigno. Prima che Beatriz lasciasse definitivamente l'Isola, quindi, il modello fa il suo discorso: "A Beatriz voglio benissimo, è una persona importantissima per me, ma la collana la dò ad Estefania perché voglio conoscere il suo mondo anche fuori da qui, è la persona più importante per me qui, con cui parlo di tutto, riesce a tirarmi su".