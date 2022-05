All’Isola dei famosi Beatriz tenta di riconquistare Roger che ammette: “Devo riflettere” La presenza familiare di Beatriz sta mettendo in discussione le reali intenzioni di Roger, che nel frattempo ha intrapreso una storia d’amore con Estefania. Ma la sua ex fidanzata è volata dall’Italia solo per lui e non ha intenzione di lasciarselo scappare di nuovo.

A cura di Giulia Turco

(Foto IPA)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Isola dei Famosi sono giorni di riflessione per Roger Balduino che si è visto piombare su Playa Rinovada la sua ex fidanzata Beatriz Marino. Dopo il suo intervento in studio, Ilary Blasi le ha proposto di partire alla volta delle Honduras per avere un confronto diretto con il suo ex, che nel frattempo sta vivendo un'intensa storia d'amore con la naufraga Estefania. La presenza di Beatriz sull'Isola però sembra stia mettendo in discussione le sue reali intenzioni.

(Foto IPA)

I dubbi di Roger dopo l'arrivo di Beatriz sull'Isola

La produzione ha deciso di concedere a Beatriz qualche giorno per restare sull'Isola prima di ripartire per l'Italia. Tempo che sarà utile alla modella brasiliana per provare a riavvicinarsi al suo ex, nonostante lui abbia messo in chiaro di non amarla. Certo è però, che la presenza di una figura familiare sull'Isola sta iniziando a giocare un certo ruolo su Roger il quale, incalzato dalla curiosità dei naufraghi, ha manifestato le prime esitazioni. "Se frequentasse qualcuno qui saresti geloso?", gli chiede Nicolas Vaporidis. "Sì", ammette Roger che confessa: "Ho bisogno di pensare, non so chi sceglierei tra Bea ed Estefania".

(Foto IPA)

Il confronto tra Beatriz e Roger

Durante il loro confronto in puntata, Roger aveva messo in chiaro a Beatriz di non provare gli stessi sentimenti di un tempo. “È vero, ero innamorato, ma è stato un anno fa. Ti ho detto che non torneremo mai insieme”, le ha spiegato il naufrago. “Non ho mai detto di essere innamorato di Estefania e non lo sono più di te. Ho ancora dei sentimenti nei tuoi confronti, mi piaci, sei la fidanzata che ho amato più di tutte, però non voglio più stare con te”, ha aggiunto Roger. Eppure secondo la modella il loro rapporto non sarebbe mai finito del tutto e anche ai naufraghi ha raccontato che prima di partire per il reality lei e Roger si frequentavano. Tra loro ci sarebbero state non poche promesse.