Il confronto tra Roger e Beatriz all’Isola: “Non sono innamorato di te e nemmeno di Estefania” Nel corso della puntata del 2 maggio dell’Isola dei Famosi spazio al confronto tra Roger Balduino e la ex fidanzata Beatriz Marino, che è volata in Honduras per parlare con lui. Il naufrago ha ammesso di non amarla più e di non amare nemmeno Estefania Bernal.

Beatriz Marino ha accettato l'invito di Ilary Blasi ed è volata in Honduras per un confronto con il suo ex (a detta sua ancora attuale) fidanzato Roger Balduino, che nel frattempo si è avvicinato alla naufraga Estefania Bernal. Durante la puntata del 2 maggio dell'Isola dei Famosi i due hanno avuto modo di parlarsi faccia a faccia e Beatriz rimarrà nel reality per qualche giorno.

Il faccia a faccia tra Beatriz ed Estefania

Ilary Blasi ha lasciato Estefania in spiaggia ad accogliere la nuova ospite. La naufraga, faccia a faccia con la sua "rivale in amore", ha avuto modo di esprimerle il suo punto di vista, sicura dei sentimenti e della fiducia che ha nei confronti di Roger:

Non posso fare niente riguardo il suo passato. Lui è lo stesso da quando l'ho conosciuto, non penso che stia fingendo con me. Mi fido di lui e delle cose che mi ha detto su di Beatriz. Sono molto sicura di me stessa.

Anche Beatriz ha voluto fare chiarezza, spiegando che è vero che si sono lasciati, ma che sono in qualche modo ancora legati uno all'altra, come aveva ribadito anche ospite in studio in una delle scorse puntate: "Non c'è niente di vero in quello che ha detto Roger in puntata. Sì, ci siamo lasciati, ma lui è partito da casa mia per venire in Italia. Mi ha preso in giro, continua a dire un sacco di bugie".

Il confronto tra Roger e Beatriz

Beatriz ha lasciato Estefania ed è approdata in Palapa dove finalmente ha potuto incontrare l'ex fidanzato Roger. La neo naufraga ha accusato il modello di averle mentito riguardo ai sentimenti che prova nei suoi confronti:

Sei un bugiardo, non mi hai mai detto che i sentimenti nei miei confronti sono cambiati. Mi hai detto "non voglio andare lì senza stare con te". Mi hai detto che mi hai lasciato e poi sei venuto da me. Puoi dire che ora non è amore, non che non lo è mai stato.

Roger ha ammesso di aver amato intensamente Beatriz, ma si tratta di un sentimento che appartiene al passato e non al presente. Ora, infatti, il naufrago non è più innamorato di lei e non lo è nemmeno di Estefania, conosciuta in Honduras. Una rivelazione che ha spiazzato i presenti: