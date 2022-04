Ilary Blasi all’ex fidanzata di Roger: “Se sei sicura che sceglierà te, ti mando in Honduras” Beatriz Marino, ex fidanzata di Roger Balduino, è pronta ad andare in Honduras per incontrarlo, convinta che la loro storia non sia ancora finita, nonostante il suo interesse per Estefania Bernal. Ilary Blasi non ci ha pensato due volte e l’ha invitata a partire per un confronto diretto.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della puntata del 22 aprile dell'Isola dei Famosi 2022 c'è stato un confronto tra Beatriz Marino ed Estefania Bernal, rispettivamente l'ex fidanzata e l'attuale fiamma di Roger Balduino. La prima è già stata in studio da Ilary Blasi, dove aveva avuto modo di confrontarsi con il naufrago circa la loro relazione. Questa volta la conduttrice le ha fatto una proposta irrinunciabile.

Il confronto tra Estefania e Beatriz

Questa volta Ilary Blasi ha dato modo a Estefania e Beatriz di confrontarsi direttamente, senza la presenza di Roger. L'ex fidanzata del naufrago, presente in studio, ha spiegato che la loro relazione non era finita prima che lui partisse per l'Isola dei Famosi e per questo è convinta che non sia sincero: "Roger non le sta dicendo la verità. La storia non era finita. Io non sono una scema, non vengo qua a parlare del mio ex. Stavamo insieme prima di partire". E ha poi aggiunto, rivolgendosi a Estefania, in collegamento dall'Honduras: "Non sai niente di quello che ho vissuto con Roger, secondo me ti manca la solidarietà femminile". Ma alla naufraga non sembra interessate il passato di Roger, tanto che si fida completamente di lui e guarda solo al presente: "Tu sei parte del suo passato, io mi fido di lui, mi interessano le cose che dice ora".

La proposta di Ilary Blasi all'ex fidanzata di Roger

A rimescolare le carte in quello che sembra quasi essere quasi un "triangolo amoroso", visto che per Beatriz la storia con Roger è tutt'altro che un capitolo chiuso, ci ha pensato Ilary Blasi. La conduttrice si è rivolta alla sua ospite in studio e le ha fatto una proposta che promette uno scontro faccia a faccia: "Tu l'altra volta hai detto che se lui ti dovesse rivedere correrebbe da te, sei sicura di questo?". Beatriz ha risposto di sì, senza indugiare nemmeno un attimo. E allora la Blasi ha subito incalzato: "Vuoi andare a dirglielo in faccia? Ti faccio partire per l'Honduras". "Certo, giusto", ha replicato lei.