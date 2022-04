L’ex fidanzata di Roger Balduino all’Isola dei famosi: “Cancella il mio indirizzo” Nel corso della diretta di giovedì 14 aprile il naufrago si è trovato in un faccia a faccia con la sua ex fidanzata Beatriz Marino che ha qualcosa da ridire sul nuovo amore scoppiato sull’Isola.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il gioco si fa duro per Roger Balduino all'Isola dei Famosi. Ormai è coinvolto a pieno in una storia d'amore con Estefania, spesso messa in discussione dal resto dei naufraghi, che li ha resi la prima coppia ufficiale di questa edizione. Nel corso della diretta di giovedì 14 aprile il naufrago si è trovato in un faccia a faccia con la sua ex fidanzata Beatriz Marino che ha qualcosa da ridire sul nuovo amore scoppiato sull'Isola.

Beatriz Marino è la ex fidanzata di Roger

In studio per Roger c'è un'ospite inattesa. È Beatriz Marino, una ragazza brasiliana che sostiene di aver avuto una relazione sentimentale con il naufrago fino a poco prima che partisse per l'Isola. I due hanno avuto una storia durata due anni e si conoscono da quattro. Si sono lasciati con diverse promesse, prima fra tutte quella di rivedersi dopo il programma. Ora però i suoi sentimenti sembrano essere tutti per Estefania. "Innamorato è una parola troppo forte", chiarisce lui ad Ilary Blasi. "Però lei mi piace davvero e voglio stare con lei".

Il confronto tra Roger e Beatriz

In collegamento con la Palapa si svolge il confronto tra Roger e la sua ex fidanzata in collegamento dallo studio. "Vedo che hai dimenticato velocemente tutto ciò che ci siamo detti prima che tu partissi", esordisce Beatriz. Roger però ha poco da dire e si limita a scusarsi per la situazione: "Succede, mi dispiace molto. Nella vita le cose cambiano, stando qui ho capito tante cose". Beatriz decide di chiudere: "Dimentica il mio indirizzo, allora". Roger spiega ad Ilry che tra loro è tutto finito: "Io e lei abbiamo avuto una lunga storia, ma ci siamo lasciati da otto nove mesi. Siamo rimasti amici". Eppure Beatriz ha un'altra versione e non è intenzionata a farsi prendere in giro: "Sei un bugiardo, dicevi che mi amavi, che ti mancavo, che volevi vedermi dopo l’Isola".