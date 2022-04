Estefania Bernal e “l’intimità difficile” con Roger Balduino: Ilary Blasi regala un letto alla coppia Estefania Bernal e Roger Balduino ora sono una coppia, non solo sotto il profilo sentimentale ma anche nel gioco. Ilary Blasi ha regalato loro un letto.

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della sesta puntata dell'Isola dei famosi 2022, trasmessa giovedì 7 aprile, si è tornati a parlare della coppia composta da Roger Balduino ed Estefania Bernal. Dopo il bacio passionale che si sono scambiati in diretta nella scorsa puntata, non si sono più lasciati. Nicola Savino ha ironizzato: "State facendo un esperimento per fare nascere il bambino più bello della terra?".

Tra Estefania e Roger è scoppiato l'amore

Estefania Bernal ha ammesso: "Trovare l'intimità in questa situazione è un po' difficile". E poi, rifugiandosi tra le braccia di Roger Balduino: "Sei troppo bello, sai che non sono mai uscita con un modello?". Il naufrago ha detto di avere la sensazione di conoscere Estefania da una vita:

"Viviamo insieme qui da 20 giorni e sembra normale già. Vogliamo restare insieme fino alla fine, però ci siamo divisi. Lei è in coppia con un altro. Vorrei vincessimo questa isola insieme".

Estefania e Roger sono ufficialmente una coppia

Ilary Blasi ha proposto una prova ai due naufraghi, dando loro la possibilità – in caso di vittoria – di abbandonare Ilona Staller e Nicolas Vaporidis e diventare una coppia di gioco a tutti gli effetti. Per loro anche un regalo in più:

"Quel lettone potrebbe essere vostro. Potreste diventare una coppia di gioco. Abbandonare i vostri compagni e diventare una coppia. L'isola vi dà anche la possibilità di dormire su quel letto, fino a lunedì. Una specie di luna di miele, vi abbiamo apparecchiato una cosa che neanche un'esterna di Uomini e Donne".

I due hanno accettato di fare la prova e sono riusciti a superarla. Così, da ora in poi i due giocheranno insieme. Hanno festeggiato scambiandosi un bacio comodamente stesi sul letto. Nicolas Vaporidis farà coppia con Ilona Staller. Quest'ultima si è detta felice, perché le fa piacere che Estefania e Roger si ricongiungano anche nel gioco.