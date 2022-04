Chi è Beatriz Marino, l’ex fidanzata di Roger Balduino prima di Estefania Bernal Beatriz Marino è l’ex fidanzata di Roger Balduino spesso ospite nello studio dell’Isola dei Famosi 2022. La modella vive a Milano ma è originaria di San Paolo, in Brasile.

A cura di Gaia Martino

Beatriz Marino è l'ex fidanzata di Roger Balduino, attualmente naufrago dell'Isola dei Famosi 2022, spesso presente in studio come ospite. I due si sono scontrati in un faccia a faccia, da remoto, in una delle scorse serate in diretta su Canale 5: lei sostiene che il concorrente del reality l'abbia mentita riguardo le sorti della loro relazione. Beatriz Marino è originaria del Brasile e vive a Milano. Ilary Blasi durante una puntata le ha proposto di partire per l'Honduras per avere un confronto dal vivo con il suo ex, ora impegnato con Estefania Bernal, conosciuta nel reality.

Chi è Beatriz Marino, modella ed ex fidanzata di Roger Balduino

Beatriz Marino è una modella brasiliana di cui non conosciamo l'età precisa. La sua città d'origine è San Paolo ma vive a Milano, stando a quanto si legge sul suo profilo Instagram, dove condivide molti scatti di sé e della sua vita quotidiana. Ha studiato legge, come scritto sul suo profilo Facebook che però è poco aggiornato.

La relazione tra Beatriz e Roger Balduino prima di Estefania

Non sappiamo quando sia iniziata la relazione tra Beatriz Marino e Roger Balduino ma la prima foto di coppia pubblicata dalla modella su Instagram risale a febbraio 2020, durante una vacanza al mare, insieme.

Stando a quanto rivelato da lei nello studio dell'Isola dei Famosi, la storia tra loro non era finita prima che lui partisse per l'Honduras: "Stavamo insieme prima di partire. Vedo che hai dimenticato velocemente tutto ciò che ci siamo detti prima che tu partissi". A mettere un punto sarebbe stato dunque il naufrago che dall'Isola dei Famosi, dove ha conosciuto Estefania Bernal, le ha confessato che le cose sono cambiate: "Stando qui ho capito tante cose". Ora Ilary Blasi pensa a come far avere un confronto dal vivo ai protagonisti della storia: in puntata ha confessato a Beatriz Marino che vorrebbe farla volare direttamente in Honduras.