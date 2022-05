Isola, Roger nega di essere innamorato di Estefania, Edoardo: “Lui e Beatriz sono d’accordo” All’Isola dei famosi 2022, il rapporto tra Roger Balduino e Beatriz Marino fa chiacchierare i naufraghi.

A cura di Daniela Seclì

Foto IPA

Beatriz Marino e Roger Balduino stanno trascorrendo alcuni giorni insieme all'Isola dei famosi. I due stanno avendo modo di confrontarsi, ma nello stesso tempo stanno dando occasione ai loro compagni di avventura di spettegolare sul loro rapporto. Guendalina Tavassi, ad esempio, non ha nascosto di trovare irrispettoso il comportamento del modello brasiliano:

"È una mancanza di rispetto verso Estefania che se n'è andata. Almeno fai vedere un minimo di dispiacere. Non è rispettoso. Se io andassi di là e il mio fidanzato qua facesse quello che sta facendo lui con la sua ex, sai i calci che gli darei?".

Per Edoardo Tavassi, Roger e Beatriz hanno un accordo

Foto IPA

Edoardo Tavassi, chiacchierando con la sorella Guendalina, si è detto fermamente convinto che Roger Balduino e Beatriz Marino abbiano meditato di fare questa sceneggiata nel reality ben prima che questa edizione dell'Isola dei famosi 2022 avesse inizio:

"Senti la mia teoria, Roger viene sull'Isola e si mette d'accordo prima con la ex. Le dice: ‘Io vado a fare l'Isola e vado da single. A un certo punto ci sarà qualche ragazza che mi piace. Benissimo, faccio la storia. Tu fai quella che le dà fastidio, perché io ti avevo detto che una volta tornato saremmo stati insieme'. Poi lui fa la storia con Estefania e a lei, visto che fa l'arrabbiata in studio, le propongono di venire qua per vedere cosa succede tra lei e Roger. Lei voleva farsi vedere, lui le vuole bene e la vuole aiutare, perché no?"

Poi ha concluso sostenendo che a Roger non importi niente di Estefania: "Quando gli ho chiesto cosa farebbe se tornasse Estefania, lui mi ha detto: "Vado con lei e vado con lei (riferendosi a Estefania e a Beatriz, ndr)". Sono i dati che dicono che non gli interessa".

Roger parla di Beatriz Marino ed Estefania Bernal

Foto IPA

I naufraghi si sono dimostrati molto interessati al rapporto tra Roger e Beatriz. Così, hanno fatto delle domande al modello: "Se ci fossero Estefania e Beatriz, cosa faresti?" e lui ha sorriso e ha risposto: "Tutte e due, una a destra e una a sinistra". Poi, ha assicurato che Beatriz è ancora innamorata di lui e che è stato lui a lasciarla:

"Beatriz ha sempre saputo che andavo in giro con le altre, ma non mi ha mai visto. Questa è stata la prima volta che mi ha visto con una ragazza. Ci siamo lasciati a marzo dell'anno scorso. Poi ci siamo rivisti, a dicembre mi pare, abbiamo fatto tutto quello che si deve fare".

Guendalina, allora, gli ha chiesto: "Se ti dicessero: ‘Scegli o Bea o Estefania per rimanere qua'" e il naufrago ha spiegato: "Ci devo pensare. Voglio bene a Beatriz. Se qui andasse con qualcuno mi darebbe fastidio". Infine, parlando con Beatriz, ci ha tenuto a precisare di non essere innamorato di Estefania: "Mi dispiace che sia andata di là, però sono tranquillo. Non è che ci si innamora così di una persona, in due settimane, un mese. Però mi piace starci insieme".