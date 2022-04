Ascolti tv venerdì 29 aprile: L’Isola di Ilary Blasi batte The Band di Carlo Conti Dato clamoroso agli ascolti tv di venerdì 29 aprile 2022: L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi batte The Band di Carlo Conti su Rai1 con 2.463.000 spettatori pari al 17.1% di share.

A cura di Redazione Spettacolo

Dato clamoroso agli ascolti tv di venerdì 29 aprile 2022: L'Isola dei Famosi di Ilary Blasi batte The Band di Carlo Conti su Rai1 con 2.463.000 spettatori pari al 17.1% di share, mentre la rete ammiraglia ha strappato un timido risultato, pari a 2.481.000 spettatori pari al 13.2% di share. Sin dalle prime battute, il nuovo talent di Rai1 ha dimostrato di non avere un forte appeal, forse anche per un problema di target.

L'Isola dei Famosi entra nel vivo e vince la prima serata

Regge più che bene questa Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi grazie anche al valore portato dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. I naufraghi entrano nel vivo delle dinamiche di gioco e di convivenza, mostrando i primi segni di cedimento alla fame e agli scontri. Una Guendalina Tavassi agguerrita contro tutti, che ha messo in luce il temperamento di Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo. Al centro anche Carmen Di Pietro mamma chioccia con il figlio Alessandro, stanco delle continue attenzioni materne e desideroso di un proprio spazio.

Gli ascolti tv di venerdì 29 aprile 2022

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv delle altre reti generaliste: su Rai2 NCIS ha totalizzato 1.345.000 spettatori pari al 5.9% di share e NCIS Hawai’i 1.002.000 (5% share), mentre la rete giovane del Biscione Italia 1 con il film Rocky III ha chiuso il prime time con 1.010.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Germinal 644.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%, sconfitta da Quarto Grado su Rete4 con 1.310.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su La7 Propaganda Live ha tenuto con 816.000 spettatori con uno share del 5.2%, mentre su TV8 I Delitti del BarLume – La Battaglia Navale 298.000 spettatori con l'1,5% di share. Su Nove, Fratelli di Crozza ha contato sullo zoccolo duro di 1.199.000 spettatori (5.6% share) e infine su Real Time Cake Star – Pasticcerie in Sfida ha chiuso con 327.000 spettatori pari all’1.5% di share.