Carlo Conti torna su Rai 1 con The Band e batte L’Isola dei Famosi agli ascolti tv

A cura di Giulia Turco

Il nuovo programma musicale di Carlo Conti parte con un buon riscontro da parte del pubblico. The Band, sbarcato con la puntata d'esordio nella prima serata di venerdì 22 aprile, ha portato su Rai 1 3.076.000 spettatori pari al 16.2% di share, battendo nella sfida agli ascolti tv il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Eccezionalmente spostato dal giovedì al venerdì nello scambio con Big Show di Enrico Papi, L'Isola dei Famosi questa settimana è stata seguita da 2.272.000 spettatori con uno share del 15.5%.

Parte bene il nuovo programma di Carlo Conti

Non sarà Tali e Quali, il programma di Carlo Conti che il pubblico ha imparato ad apprezzare ormai da anni, ma il nuovo format musicale di Rai 1 sembra per ora essere una buona alternativa. La presenza rassicurante di Carlo Conti, la musica, il fatto che i protagonisti siano persone comuni arrivate in tv per dare una chance alla loro passione, fanno di The Band una carta vincente. L’idea, come spiegato dal conduttore, è proprio quella di dare visibilità ai gruppi che suonano per diletto dai matrimoni agli eventi di paese. Gli ascolti sono buoni, non stratosferici, ma per essere la puntata d’esordio di un programma del tutto nuovo Carlo Conti può dirsi soddisfatto.

Gli ascolti tv sulle altre reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste, N.C.I.S. su Rai 2 arriva a 1.184.000 spettatori (5.1%) e N.C.I.S. Hawai’i a 955.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Rocky II ha raccolto 986.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Bella Ciao – Per la Libertà è seguito da 906.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.193.000 spettatori (7.2%). Su La7 Propaganda Live registra 687.000 spettatori pari al 4.3%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Un due tre stella! segna 299.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Fratelli di Crozza è visto da 1.262.000 spettatori (5.8%).