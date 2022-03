The Band, quando inizia e come funziona il nuovo show di Rai 1 con Carlo Conti A partire da venerdì 22 aprile va in onda in prima serata su Rai 1 il nuovo show musicale di Carlo Conti dedicato alle band. Tra la giuria tre nomi d’eccezione: Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini.

A cura di Giulia Turco

Reduce dall’ultima edizione del suo Tali e Quali conclusa lo scorso febbraio e vinta da Daniele Quartapelle alias Renato Zero, Carlo Conti è pronto a partire con un altro dei suoi show musicali, questa volta nuovissimo. Si tratta di The Band, novità assoluta per Rai 1, che andrà in onda ogni venerdì in prima serata a partire da venerdì 22 aprile, il primo successivo a quello della Settimana Santa. Si parlerà ancora di musica e anche questa volta saranno persone comuni e non famose a partecipare al programma. Ecco tutte le anticipazioni che possiamo offrirvi sul nuovo varietà musicale di Carlo Conti.

Come funziona The Band

Nel. corso di ogni punta i tre giurati saranno chiamati ad esprimere un giudizio sulle esibizioni di otto Band che si esibiranno sul palco nel corso delle quattro puntate. Sarà stilata una classifica sulla base dei punteggi ed eletta una band vincitrice per ogni puntata. Ciascuna band sarà guidata da un tutor che li seguirà durante la preparazione delle puntate, dando loro consigli tecnici e si stile sulle performance da portare sul palco. La giuria, che come è stato reso noto è già stata composta, sarà formata da tre nomi d'eccezione dal mondo della musica e del cinema. Si tratta di Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini. Al via le riprese dal prossimo 10 aprile.

Chi sono gli 8 tutor della band

Come rivela Tv Sorrisi e Canzoni tra gli 8 tutor che guideranno le band nel loro percorso ci saranno Giusy Ferreri, reduce dal successo del suo ultimo brano presentato a Sanremo; Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino; Marco Masini, che ha già partecipato ad uno show musicale nei panni di coach (Ora o mai più). E poi ancora ci saranno Irene Grandi, Dolcenera, Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti, il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi fino in gara a Sanremo, e Rocco Tanica, ex tastierista di Elio e le storie tese.