L’Isola dei Famosi e Big Show si invertono, Ilary Blasi passa al venerdì sera Il reality conserva il doppio appuntamento settimanale ma cambia giorno già dal 22 aprile, facendo posto allo show di Enrico Papi al giovedì sera.

A cura di Andrea Parrella

Cambio di palinsesto in casa Mediaset, con Canale 5 che inverte la collocazione dell'Isola dei Famosi e Big Show. Il reality di Ilary Blasi conserva il doppio appuntamento settimanale, ma passa al venerdì già dal 22 aprile per contrastare l'arrivo su Rai1 di Carlo Conti con The Band. Lo show di Enrico Papi, a sua volta, passa al giovedì sera dopo i risultati di ascolti non esaltanti dei primi due appuntamenti.

Perché l'Isola si sposta

Un cambio di palinsesto al momento ancora temporaneo e confermato da Mediaset solo per la settimana corrente. Non è escluso che la variazione possa diventare permanente in caso di ascolti positivi. La logica, probabilmente, è quella del contenimento del danno, visto il confronto con l'appuntamento settimanale di Rai1 con Don Matteo al giovedì, sempre sopra i 5 milioni di telespettatori nelle prime puntate.

I cambi di palinsesti a Canale 5

Nel frattempo si parla con insistenza di un prolungamento dell'Isola dei Famosi con cinque puntate aggiuntive. Soluzione ipotizzata da TvBlog che, se confermata, potrebbe rispondere alla necessità di Canale 5 di rimodulare i palinsesti primaverili dopo la scelta di rinviare la messa in onda di Emigratis con Pio e Amedeoal prossimi autunno, anziché nei giovedì primaverili come inizialmente previsto.

La seconda edizione dell'Isola targata Ilary Blasi

L'Isola dei Famosi è tornata a popolare i palinsesti di Canale 5 da inizio primavera, rimpiazzando il Grande Fratello Vip alla fine di un'edizione infinita, la più lunga di sempre, durata più di sei mesi. Ilary Blasi, confermata alla conduzione per la seconda edizione consecutiva, è affiancata quest'anno da una nuova coppia di opinionisti in studio formata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che già in passato si erano incontrati all'Isola in occasione dell'ultima edizione targata Rai. Gli ascolti, fino a questo momento, sono stati rassicuranti ma non esplosivi.