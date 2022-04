Stop per Pio e Amedeo, Canale 5 rinvia il ritorno di Emigratis Lo show dei comici pugliesi era previsto per la primavera, ma il ritorno è slittato all’autunno. Canale 5 conserva Emigratis per la partenza della nuova stagione.

A cura di Andrea Parrella

Sembrava tutto pronto per il ritorno di Pio e Amedeo su Canale 5. La coppia, che l'anno scorso aveva alimentato enormi polemiche e riscosso un consistente successo con Felicissima Sera, sono in giro per il mondo a girare la nuova stagione di Emigratis, il loro format storico il cui ritorno era previsto proprio in prima serata, su Canale 5, in primavera. A dispetto di quanto ci si attendesse, tuttavia, i fan di Pio e Amedeo dovranno attendere qualche mese in più prima di rivedere i loro beniamini, visto che i due comici pugliesi ritorneranno in prima serata solo in autunno.

Emigratis slitta

Ad annunciare lo spostamento di Emigratis dalla primavera all'autunno del 2022 è il sito di Publitalia, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset, che in una variazione ai palinsesti per la prossima primavera specifica lo spostamento di Emigratis ai mesi autunnali.

L'Isola dei Famosi di allunga?

Una scelta che può dipendere da diversi fattori, ma che è forse riconducibile a tempistiche di produzione, nonché a un un possibile prolungamento dell'Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi va in onda proprio nella serata del giovedì, inizialmente destinata al posizionamento di Emigratis. Un'eventuale proroga dell'Isola dei Famosi permetterebbe a Canale 5 di spalmare i costi di produzione del reality e conservare una prima serata di punta per l'inizio della prossima stagione.

Leggi anche Felicissima Sera torna su Canale 5: confermata la seconda stagione dello show di Pio e Amedeo

Pio e Amedeo da Matteo Berrettini

Intanto Pio e Amedeo non hanno dato dettagli dei loro viaggi "a scrocco" in giro per il mondo, ma un'anticipazione è arrivata, per puro caso, grazie ad un video pubblicato sul canale Instagram del circuito di tennis ATP, che ha svelato involontariamente una visita dei due comici a Matteo Berrettini a Miami, mentre il tennista italiano si preparava all'importante appuntamento della stagione tennistica (che poi è stato costretto a saltare per via di un infortunio). Maggiori dettagli arriveranno certamente nelle prossime settimane.