Pio e Amedeo fanno un tuffo nel passato, su Canale 5 tornano con Emigratis Dopo il successo della scorsa stagione, la coppia di comici tornerà in prima serata su Canale 5 in primavera. La novità è nel titolo, con l’abbandono di “Felicissima Sera” e il ritorno a “Emigratis”.

Sono stati il caso televisivo della scorsa stagione, con le molte polemiche scaturite che avevano polarizzato la reazione del pubblico. Pio e Amedeo sono pronti a tornare in prima serata su Canale 5 a partire dalla prossima primavera, ma c'è subito una novità: il programma non si chiamerà Felicissima Sera. A dispetto di quanto si potesse credere, lo spazio di prima serata affidato alla coppia di comici pugliesi cambierà titolo, tornando ad un nome caro a Pio e Amedeo: Emigratis.

Dai listini pubblicitari resi noti sul sito di Publitalia si evince infatti che nelle previsioni di Canale 5 per i prossimi mesi c'è l'effettivo ritorno della coppia in onda in prima serata, ma il titolo è proprio quello del programma che ha permesso a Amedeo Grieco e Pio D'Antini di esplodere in modo definitivo, tra il 2016 e il 2018. Nella versione originale, proposta su Italia 1 in seconda serata per tre stagioni, Pio e Amedeo varcavano i confini dell'Italia con il solo scopo di viaggiare senza spendere soldi.

Emigratis, il successo dal 2016 al 2018

Il trucco era quello di farsi ospitare, senza chiedere il permesso, da personaggi celebri del mondo dello sport e dello spettacolo, legati all'Italia ma, appunto, emigrati all'estero. Da Ibizia e Formentera a New York, passando per gli Emirati Arabi, Los Angeles, Miami, Monte Carlo, finendo poi a Foggia, i due comici hanno "scroccato" da chiunque. In ordine sparso: Paolo Bonolis, Quentin Tarantino, Valentino Rossi, Federica Pellegrini, Gigi D'Alessio, Elisabetta Canalis e chi più ne ha più ne metta. Un programma fortunato in fatto di ascolti, ma soprattutto capace di creare il culto di Pio e Amedeo come coppia comica.

Emigratis diventa un varietà?

L'attuale collocazione in palinsesto del nuovo show di Pio e Amedeo è quella del giovedì sera, dopo la fine dell'Isola dei Famosi. Si sa tuttavia come i palinsesti siano soggetti a continui stravolgimenti e nulla è certo. Non è chiaro nemmeno se Emigratis verrà proposto nel suo formato tradizionale, o se si tratterà della conversione del programma in varietà. Dai corridoi Mediaset trapela che non c'è ancora nulla di pronto e questo ci indirizza verso la prima ipotesi. Una cosa sembra certa: al momento, l'idea di Felicissima Sera sembra abbandonata.