Ascolti tv giovedì 16 aprile: vince Uno sbirro in Appennino (19%), segue Stanno tutti invitati (19.3%)

Gli ascolti tv di giovedì 16 aprile 2026. Su Rai1 è andata in onda la fiction Uno sbirro in Appennino, mentre su Canale 5 lo show di Pio e Amedeo, State tutti invitati: tutti i dati Auditel.

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Giovedì 16 aprile la prima serata televisiva ha offerto al pubblico la possibilità di scegliere tra fiction, programmi di informazione e intrattenimento. Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata della fiction con Claudio Bisio, Uno sbirro in Appennino, mentre su Rai3 appuntamento col varietà culturale condotto da Geppi Cucciari, Splendida Cornice. Infine, su Canale 5, lo show di Pio e Amedeo, State tutti invitati. Nell'access prime time, invece, continua la sfida tra i game show: Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

La sfida degli ascolti TV tra Uno sbirro in Appennino e State tutti invitati

Nella prima serata di giovedì 16 aprile, torna su Rai1 la fiction con Claudio Bisio, Uno sbirro in Appennino. L'esordio della scorsa settimana è stato apprezzato dal pubblico che, infatti, ha seguito con curiosità la prima puntata e anche questo secondo episodio ha riscosso un certo successo con 3.186.000 spettatori pari al 19% di share e vincendo, in numeri assoluti, la prima serata. Su Canale 5, invece, un nuovo appuntamento con lo show comico di Pio e Amedeo, ovvero Stiamo tutti invitati, con tanti ospiti e momenti goliardici. La puntata è stata seguita da 2.469.000 spettatori con uno share del 19.3%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

In onda su Rai2 in prima serata, la puntata di Ore 14 sera con Milo Infante che totalizza 1.205.000 spettatori pari al 6.1% di share.

La prima serata di Rai3 vede Splendida Cornice con Geppi Cucciari, che è stata la scelta di 977.000 spettatori e il 6.5% di share.

Rete 4 lascia spazio ai talk e programmi giornalistici con Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, che segna 873.000 spettatori 6.9% di share.

Su Italia1, invece, è stato trasmesso il film Armor, che è stato visto da 780.000 spettatori con il 4.5% di share.

Nella prima serata di La7 è andata in onda una puntata di In Viaggio con Barbero, che raggiunge 414.000 spettatori e il 2.4%.

Su Tv8 spazio allo sport con la partita di Europa League – Nottingham Forest-Porto che ottiene 540.000 spettatori e uno share del 2.9%.

Sul Nove, invece, è stato proposto un Cash or Trash-La notte dei tesori è stato visto da 348.000 spettatori con il 2.1% di share.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Continua, poi, la sfida dell'access prime time con Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5. Il game show condotto da Stefano De Martino è stato seguito da 4.496.000 spettatori e il 22.6% di share, mentre quello condotto da Gerry Scotti 4.901.000 spettatori pari al 24.4% di share.