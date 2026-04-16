Ascolti tv mercoledì 15 aprile: vince l’ultima di STEP (16%), Forbidden Fruit (12.9%) batte Sister Act (10.5%)

Gli ascolti tv di mercoledì 15 aprile 2026. Su Rai1 è andato in onda il film Sister Act, su Rai2 l’ultima puntata di Stasera Tutto è possibile e infine su Canale 5 Forbidden Fruit: tutti i dati Auditel.

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Mercoledì 15 aprile la prima serata televisiva ha offerto al pubblico la possibilità di scegliere tra fiction, programmi di informazione e intrattenimento. Su Rai1 è andato in onda l'iconico film con protagonista Whoopi Goldberg, Sister Act-Una svitata in convento, mentre su Rai2 ultimo appuntamento di Stasera Tutto è possibile. Infine, su Canale 5, solito appuntamento settimanale con la fiction Forbidden Fruit. Nell'access prime time, invece, continua la sfida tra i game show: Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

La sfida degli ascolti TV tra Sister Act, STEP e Forbidden Fruit

Nella prima serata di mercoledì 15 aprile, torna su Rai1 un film iconico come Sister Act-Una svitata in convento, con protagonista Whoopi Goldberg, ancora una volta in replica sulla rete ammiraglia della Rai che totalizza 1.749.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5, invece, nuovo appuntamento con gli episodi della dizi turca Forbidden Fruit, che pure ha guadagnato terreno tra il pubblico Mediaset ed è stato visto da 1.805.000 spettatori con uno share del 12.9%. Ma il grande appuntamento è quello con la puntata finale di Stasera Tutto è Possibile, lo show condotto da Stefano De Martino che, quest'anno, è stato al timone del programma per l'ultima volta, lasciando in sospeso la possibilità che la trasmissione torni anche il prossimo anno. E, infatti, si aggiudica la prima serata con 2.167.000 spettatori pari al 16% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, o dati Auditel di ieri sera

In onda su Rai3 in prima serata, con Federica Sciarelli e Chi l'ha Visto? registra 1.242.000 spettatori e il 7.9% di share.

Rete 4 lascia spazio ai talk e programmi giornalistici con Realpolitik, che segna 517.000 spettatori e il 4% di share.

Su Italia1, invece, è stato trasmessa una nuova puntata de Le Iene, che è stata la scelta di 1.057.000 spettatori con l’8.4% di share.

Nella prima serata di La7 è andata in onda una puntata di La giusta distanza – Denaro Sodano, è stata scelta da 634.000 spettatori e il 3.6% di share.

Sul Nove in onda il consueto appuntamento con il programma satirico Teresa Mannino-Sono nata il 23 ha totalizzato 376.000 spettatori con il 2.3% di share.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Continua, poi, la sfida dell'access prime time con Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5. Il game show di Rai1 vince registrando 4.985.000 spettatori e il 24% di share, contro il programma di Gerry Scotti che è stato visto da 4.731.000 spettatori pari al 22.9% di share.