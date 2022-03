Emigratis riparte da Matteo Berrettini, Pio e Amedeo “a scrocco” dal tennista a Miami Il tennista italiano sarà ospite di “Emigratis”, che a maggio segnerà il ritorno su Canale 5 di Pio e Amedeo.

A cura di Andrea Parrella

Pio e Amedeo sono pronti a tornare su Canale 5 dopo il successo – sospinto da enormi polemiche – di Felicissima Sera. La coppia comica, tuttavia, non riproporrà lo stesso programma come sarebbe stato facile immaginare, bensì tornerà con il loro titolo più celebre, quel Emigratis che li ha consacrati negli scorsi anni. Anche se non c'è una data di partenza precisa, Emigratis arriverà in primavera sulla rete ammiraglia Mediaset, in onda di giovedì in prima serata, andando a prendere il posto dell'Isola dei Famosi e quindi, presumibilmente, a maggio.

Poco chiari anche i dettagli del programma, che forse potrebbe alternare i filmati dei due in giro per il mondo con momenti da studio, magari insieme alle stesse vittime di quello "scrocco" diventato segno distintivo della coppia comica foggiana. Al momento siamo in grado di svelarvi il primo dei protagonisti, che sarà Matteo Berrettini. Pio e Amedeo hanno raggiunto a Miami il campione di tennis italiano, finalista a Wimbledon nella scorsa stagione e tra i migliori tennisti al mondo.

Pio e Amedeo da Berrettini a Miami prima del ritiro

A svelare la visita a Berrettini di Pio e Amedeo un video pubblicato dall'account Instagram "AtpTour" che mostra i due insieme all'atleta nel backstage del torneo di Miami, tra i principali appuntamenti tennistici dell'inizio di stagione, che si sta svolgendo proprio in questi giorni nella città californiana. La visita di Pio e Amedeo non deve aver portato fortuna a Matteo Berrettini, che quattro giorni fa si è visto costretto ad annunciare il ritiro dalla partecipazione al torneo di Miami a causa di problemi fisici che lo perseguitano negli ultimi mesi.

Come sarà Emigratis su Canale 5?

Non è chiaro se Berrettini sarà il solo protagonista di una delle puntate di Emigratis o se quella di Pio e Amedeo al torneo sia solo una breve incursione. Nelle prossime settimane emergeranno certamente maggiori dettagli rispetto a questo ritorno del programma che, a dispetto del grande successo del debutto dei due sulla rete ammiraglia nella scorsa stagione, non è stato affatto pubblicizzato da Canale 5 e dai vertici, passando quasi sotto silenzio.