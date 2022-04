Matteo Berrettini e Meredith Mickelson, il gossip dopo la rottura da Ajla Tomljanovic Il gossip parla di una serata romantica nella Capitale per Matteo Berrettini che sarebbe stato pizzicato mano nella mano in compagnia della modella americana Meredith Mickelson, a dimostrazione che la storia con Ajla sarebbe ormai archiviata.

A cura di Giulia Turco

Si fanno sempre più insistenti le voci sulla presunta rottura sentimentale del campione di tennis Matteo Berrettini. Il 25enne romano avrebbe archiviato la relazione con la tennista Ajla Tomljanovic, racconta il gossip che nessuno dei due ha mai confermato. Eppure lei ha rimosso ogni traccia del loro amore dal suo profilo Instagram e Berrettini, nel frattempo, si sarebbe già avvicinato ad una nuova fiamma.

Matteo Berrettini mano nella mano con Meredith Mickelson

Reduce dal ritiro nell'ATP 1000 di Miami, Matteo Berrettini negli scorsi giorni è rientrato in Italia per sottoporsi ad un intervento chirurgico per un infortunio alla mano destra. Il gossip racconta che, uscito dall'ospedale, il 25enne si sarebbe dedicato a qualche giorno di svago nella Capitale, in attesa della conferma dei medici per poter tornare in campo. Secondo quanto racconta il sito Very Inutil People, il campione sarebbe stato pizzicato nella serata di sabato 2 aprile in compagnia della modella 22enne Meredith Mickelson. “I due sono rimasti nel locale per circa un’ora, prima di andarsene insieme mano nella mano”, scrive la fonte.

(Meredith Mickelson, foto Instagram).

Chi è Meredith Mickelson, la modella che avrebbe un flirt con Matteo Berrettini

Top model americana, Meredith Mickelson è anche un’influencer seguitissima sui social (@meredithmickelson), dove conta oltre 2 milioni e mezzo di follower da tutto il mondo. Ha 22 anni ed è nata ad Atlanta, in Georgia. Viaggia molto spesso per lavoro tra gli Stati Uniti e l’Europa e di recente, dopo una tappa a Parigi, è atterrata in Italia. Come testimonino le sue Instagram Stories, lo scorso weekend ha trascorso ore indimenticabili nella Capitale, dunque non è escluso che possa aver incontrato il campione di tennis per una serata romantica. D'altronde, lei lo segue su Instagram, mentre lui per il momento preferisce non lasciare indizi sulla sua vita privata.