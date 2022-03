“È finita tra Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic”, le indiscrezioni sulla presunta rottura Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic potrebbero essersi lasciati. Questa la notizia che sta circolando da qualche ora, secondo cui il campione di tennis e la sua fidanzata avrebbero messo fine alla loro storia, ma al momento non ci sono conferme da parte dei diretti interessati.

A cura di Ilaria Costabile

Sarebbe finita tra Matteo Berrettini e la fidanzata Ajla Tomljanovic, queste le indiscrezioni che stanno circolando in queste ultime ore sui social, dove i fan più attenti del campione di tennis avrebbero già scovato degli indizi che confermerebbero la rottura tra i due. Al momento nessuno dei diretti interessati ha commentato la notizia o ha voluto comunicare qualcosa tramite i rispettivi profili.

Le ipotesi sulla rottura

I fan hanno notato che i due hanno smesso reciprocamente di seguirsi su Instagram, questo potrebbe essere il preludio di una crisi, o di una vera e propria chiusura di una storia d'amore che andava avanti già dal 2019 e che sembrava procedere a gonfie vele, nonostante le difficoltà dettate dai vari impegni sportivi. Al momento non ci sono altri indizi che confermerebbero la rottura, in quanto le poche foto che li ritraggono insieme sono ancora presenti su entrambi i profili e non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale. Che sia, quindi, solo una nuvola passeggera non è da escludere e magari alcuni fan particolarmente attenti si sono lasciati suggestionare da alcuni atteggiamenti che, però, non possono dare la certezza di nulla.

Le parole di Berrettini sulla sua storia d'amore

In una recente intervista che il campione di tennis ha rilasciato al Corriere della Sera, lo scorso febbraio, parlava apertamente della sua storia d'amore. I due hanno tre anni di differenza e nonostante gli allenamenti e le vite così frenetiche, impegnate hanno trovato nel tempo un loro equilibrio, tanto che Berrettini ha rivelato: "Mi sono innamorato di lei perché sa comprendermi e tranquillizzarmi sempre" per poi aggiungere parlando anche di alcune difficoltà affrontate in questi anni:

