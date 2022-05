L’Isola dei famosi cresce ancora negli ascolti e batte The Band con Carlo Conti Crescono ancora i risultati dell’Isola dei famosi con la puntata del 13 maggio 2022 che ha raggiunto il 19% di share, battendo Carlo Conti e il suo The Band.

A cura di Stefania Rocco

L’Isola dei famosi convince e continua a crescere negli ascolti tv. Il reality show condotto da Ilary Blasi funziona e continua a macinare consensi che crescono puntata dopo puntata. Merito di un cast ben assortito che ha dimostrato di sapere tenere vive le dinamiche di gioco, e dell’evidente feeling nato tra la padrona di casa e gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, altra parte fondamentale di questa edizione dello show.

L’Isola dei famosi supera The Band su Rai1

La puntata dell’Isola dei famosi andata in onda venerdì 13 maggio ha permesso a Canale5 di vincere la serata. A sintonizzarsi sulla rete ammiraglia Mediaset per assistere alla puntata che ha decretato l’eliminazione definitiva di Laura Maddaloni e la caduta delle maschere di Estefania Bernal e Roger Balduino sono stati 2.388.000 spettatori con uno share complessivo del 19%. In risultato che ha consentito a Ilary Blasi e alla sua squadra di battere Carlo Conti e il suo The Band, fermi a 2.077.000 spettatori e il 13.3% di share.

Gli ascolti tv del 13 maggio 2022

Ma vediamo adesso cos’è accaduto sulle altre reti nella serata che ha visto l’Isola dei famosi segnare un ulteriore accrescimento nei consensi. Su Rai2 N.C.I.S. è stato seguito da 1.273.000 spettatori, con il 6.5% di share, mentre N.C.I.S. Hawai ha fatto registrare 840.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Italia1 il film Rocky V ha intrattenuto 809.000 spettatori per uno share complessivo del 4.5%. Su Rai3 Germinal è stato seguito da 459.000 spettatori con il 2.5% di share. Su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 1.215.000 spettatori con l’8.4% di share. Su La7 Propaganda Live ha interessato 796.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone è stato seguito da 442.000 spettatori con il 2.6% di share. Sul Nove Fratelli di Crozza è stato seguito da 1.301.000 spettatori con 6.9% di share. Su RealTime Questa è Casa Mia ha intrattenuto 180.000 spettatori con lo 0.9% di share.