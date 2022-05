L’isola dei famosi 2022, Laura Maddaloni eliminata: Marco Cucolo lascia la Palapa, le nomination Nella puntata di venerdì 13 maggio 2022 dopo aver perso al televoto Marco Cucolo ha dovuto lasciare la Palapa, l’eliminata della puntata è invece Laura Maddaloni. In nomination ci sono Blind, Nick, Lory e Nicolas.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di venerdì 13 maggio 2022 dell'Isola dei Famosi sono state mischiate nuovamente le carte in tavola. Marco Cucolo ha lasciato la Playa Palapa per poi raggiungere altri naufraghi su Playa Sgamada, dopo aver perso al televoto lanciato dalla scorsa puntata. Ad essere eliminata definitivamente dal reality è Laura Maddaloni. In nomination ci sono quattro naufraghi: Blind, Lory Del Santo, Nick e Nicolas Vaporidis.

Laura Maddaloni è l'eliminata della puntata del 13 maggio 2022, Marco Cucolo deve abbandonare la Palapa

Dopo due settimane senza alcuna eliminazione, ecco che a seguito del televoto flash lanciato da Ilary Blasi durante la puntata, che ha visto scontrarsi tutti i presenti su Playa Sgamada, a dover lasciare per sempre il reality è Laura Maddaloni. L'atleta lascia suo marito Clemente Russo ancora in gioco sulla seconda spiaggia dell'Isola, circondato da sole naufraghe ovvero Licia Nunez, Estefania Bernal e Fabrizia Santarelli. Una solitudine che non dura molto perché, dopo aver perso al televoto settimanale, Marco Cucolo ha dovuto abbandonare la Palapa.

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche in questa puntata i naufraghi sono divisi in uomini e donne, con rispettivi leader che decidono chi mandare in nomination. Ad aver vinto le prove di questa puntata, guadagnando così l'immunità, sono Alessandro Iannoni e Marialaura De Vitis. I due, pur non essendo d'accordo l'uno con l'altra, scelgono di mandare Blind al televoto. Il figlio di Carmen Di Pietro, infatti, avrebbe voluto nominare Mercedez Henger, a prendere la decisione finale è stata la nuova arrivata. Intanto, il più votato del gruppo è Nicolas Vaporidis, mentre Lory Del Santo e Nick dei Cugini di Campagna erano già finiti al televoto ad inizio puntata.

Cosa è successo nella puntata del 13 maggio de L'isola dei Famosi 2022

L'appuntamento settimanale con l'Isola dei Famosi ha regalato ai telespettatori nuove dinamiche di gioco tra i naufraghi, che hanno scoperchiato strategie come quella di Estefania Bernal con Roger Balduino. I due, infatti, hanno avuto un confronto in cui la modella spagnola ha comunicato al naufrago che lo avrebbe lasciato, ma lui l'ha smascherata dicendo che è stata lei ad insistere perché facessero nascere questa liaison durante il gioco. Intanto, proprio Roger, si fa male durante una prova, accasciandosi a terra. Non mancano momenti di commozione con Nicolas Vaporidis che riceve un messaggio da una persona per lui particolarmente speciale e Mercedes Henger che riesce a parlare con sua madre Eva. Ma anche momenti divertenti con Ilary e Alvin che si prendono in giro sui loro presunti attriti.