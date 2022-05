Isola, Roger si fa male e si accascia a terra: le condizioni Il naufrago dell’Isola dei Famosi si è infortunato durante una prova contro Clemente Russo. Trasportato in elicottero presso la clinica di riferimento.

Un momento di paura per Roger in diretta tv. Il naufrago dell'Isola dei Famosi si è infortunato durante una prova contro Clemente Russo. Alvin ferma il programma: "Roger non riesce a parlare". Un problema alla caviglia per il naufrago. Immediato il soccorso dei medici, arrivati in diretta per valutare le condizioni di Roger. Le telecamere cambiano le inquadrature e tornano in studio, ma Vladimir Luxuria e Ilary Blasi tranquillizzano a casa: "Sembra che Roger si stia riprendendo".

Le condizioni di Roger: il primo aggiornamento

Roger è stato trasportato in elicottero presso la clinica di riferimento, come ha dichiarato Alvin in un primo aggiornamento: "Al momento gli aggiornamenti sono questi: è stato immobilizzato l'arto, la caviglia in modo particolare e a breve sarà sull'elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento per capire se ci sarà qualcosa di rotto nel piede, farà una radiografia. Ora sta meglio, capiremo quali sono le sue effettive condizioni."

La dura prova che ha causato il malore di Roger

Cosa è successo

Nella puntata del 13 maggio dell'Isola dei Famosi, il naufrago Roger si è fatto male durante la prova con il pugile Clemente Russo. Ecco cosa è successo. Tutto è avvenuto nel corso della dura prova ricompensa dell'orologio honduregno, che purtroppo è stata particolarmente complessa proprio per Roger, perché se l'è dovuta vedere con Clemente Russo che è riuscito infatti a vincere agevolmente. Proprio per gli sforzi al fine di misurarsi con il pugile, Roger ha finito col sentirsi male. È stato necessario per il naufrago il trasporto in ospedale. Nei prossimi giorni, le sue condizioni saranno monitorate costantemente. Già nella giornata di domani, ci saranno aggiornamenti più importanti sullo stato della caviglia di Roger. Alvin ha spiegato che serviranno tutti gli accertamenti del caso per capire lo stato di salute di Roger.