Giusy Ferreri sbotta contro Dolcenera a The Band: “E che ca**o fammi parlare!” A The Band i due tutor Giusy Ferreri e Dolcenera si sono rese protagoniste di un vivace battibecco: la cantante siciliana si è infuriata quando, chiamata a giudicare il voto assegnato alla band Isoladellerose, è stata interrotta dalla sua collega.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di The Band, lo show condotto da Carlo Conti che vede la sfida tra 8 Band, aiutate da tutor d'eccezione. Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento sono i giudici del programma e di fronte loro, in studio, la squadra dei tutori composta da Enrico Nigiotti, Rocco Tanica, Marco Masini, Federico Zampaglione, Irene Grandi, Francesco Sarcina, Dolcenera e Giusy Ferreri. E proprio tra queste due ultime è scoppiato un vivace battibecco. La Ferreri si è infuriata quando, chiamata a dare il suo parere sul voto assegnato alla band Isoladellerose, arrivata prima in classifica alla fine della puntata, è stata interrotta dalla sua collega.

Lo scontro tra Giusy Ferreri e Dolcenera

Verso il finale di The Band, Giusy Ferreri e Dolcenera si sono rese protagoniste di un piccolo diverbio. Quando la cantante siciliana ha votato la band Isoladellerose con un 4 è stata invitata a parlare da Carlo Conti che le ha chiesto il motivo del suo giudizio "basso": "Qualitativamente sono i migliori, usano sequenze e questo aiuta parecchio…" stava spiegando quando è stata interrotta dalla sua collega, seduta alle sue spalle. Giusy Ferreri si è così voltata e si è infuriata:

Si però fai parlare, e che ca**o, parli sempre te. Ha chiesto a me il mio parere e non ho finito di esprimerlo.

A queste parole Dolcenera non ha replicato e ha lasciato che la cantante terminasse di dare il suo giudizio.

La classifica della terza puntata di The Band

La terza puntata di ieri sera dello show The Band ha visto proprio Isoladellerose protagonista: la band di Enrico Nigiotti, resident band di Citofonare Rai 2, ha conquistato il primo posto nella classifica finale con la canzone Credimi ancora di Marco Mengoni. Al secondo posto Achtung Babies, terzo JF Band, poi Anxia Lytics, al quinto Living dolls, Mons e N'Ice cream che hanno totalizzato lo stesso punteggio. All'ottavo e ultimo posto Cherry bombs.