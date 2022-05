Isola 2022: stasera entra Mercedesz Henger, la settimana prossima cambio di programmazione Mercedesz Henger farà il suo ingresso all’Isola dei Famosi 2022 nella puntata di venerdì 6 maggio, insieme alle altre due nuove naufraghe: Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. La settimana prossima, invece, cambio di programmazione per il reality.

Mercedesz Henger ferma per l'incidente di mamma Eva Henger

L'ingresso di Mercedeesz Henger era atteso da qualche puntata ed è stato fissato per stasera anche a causa del terribile incidente che ha travolto mamma Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti. Entrambi in Ungheria per comprare un cagnolino alla piccola Jennifer di soli 13 anni, sono rimasti vittime di un incidente stradale che li ha costretti in ospedale da giorni. Varie le fratture e le operazioni alle quali si dovranno sottoporre, mentre la primogenita si apprestava ad arrivare in Honduras per partecipare al noto reality game. Nella puntata di oggi sapremo da lei come ha vissuto queste ore lontana dalla famiglia e come sarà la gestione delle notizie sul posto, dovendo essere isolata come tutti ma sicuramente in apprensione per i genitori bloccati in un letto d'ospedale.

Entrano con Mercedesz Henger anche Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. La prima più conosciuta nell'ultimo anno per la storia con Paolo Brosio, vissuta sotto i riflettori sparati di Barbara D'Urso e in viaggio verso Medjugorje con Le Iene. La Santarelli invece ha un curriculum più lineare: è stata la Bona Sorte ad Avanti un altro, poi l'aspirazione di entrare in un cast di reality che le possa restituire visibilità a livello nazionale. Il trio di bellissime ragazze entra senza dubbio per creare la dinamica già scritta del flirt con i single Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro.