Will Smith mostra a un bambino come dare uno schiaffo finto, il video virale dopo gli Oscar Un nuovo video mostra Will Smith e le sue incredibili capacità nel dare schiaffi finti.

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar 2022 è diventato uno dei trend più letti degli ultimi giorni, al punto da mettere in secondo pieno per un momento anche il conflitto tra Ucraina e Russia. A tre giorni dal fattaccio, si sprecano le opinioni sulla genuinità di quello che si è visto. Un nuovo video mostra "il principe di Bel Air" e le sue incredibili capacità nel dare schiaffi finti.

Il video con un fan

Il video di Will Smith e dello schiaffo finto risale allo scorso novembre durante una proiezione di King Richard a Los Angeles. Un bambino presente in sala aveva chiesto all'attore come avesse imparato a fingere di picchiare qualcuno. E allora Will Smith fa salire il piccolo sul palchetto e gli dimostra le sue capacità: "Guarda, devi fare così e quando colpisco, tu devi girare la faccia di scatto. Proprio così, esatto".

Anche lo schiaffo a Chris Rock è finto?

Questo video, ovviamente, fa crescere i dubbi di quelli che ritengono che tra Will Smith e Chris Rock ci sia stata una gag orchestrata per l'economia dello show. Tra il calo di ascolti della stagione precedente (lo ricordiamo: 10 milioni di spettatori in meno nel 2021) e la volontà della ABC di creare uno show più agile tagliando tutti i premi meno importanti, l'idea che un momento come questo – che ha di fatto monopolizzato il dibattito negli ultimi tre giorni – possa essere stato costruito a tavolino resta, anzi si fortifica ogni giorno a dispetto delle scuse di Will Smith e, come apprendiamo, delle continue riunioni che ci sono in Academy per prendere provvedimenti nei confronti dell'attore di "King Richard".

La reazione di Jada Pinkett-Smith

La moglie di Will Smith, Jada Pinkett, porta i capelli rasati a causa dell’alopecia di cui è affetta dal 2018. La battuta di Chris Rock non sarebbe piaciuta a Will Smith, ecco il motivo che avrebbe scatenato il gesto. Pur non commentando ufficialmente l'episodio, Jada Pinkett-Smith ha dichiarato su Instagram: "Questa è la stagione della guarigione".