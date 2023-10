Incidente stradale per l’ex tentatore Fouad Elshafie, la foto della macchina distrutta Fouad Elshafie è stato vittima di un incidente stradale: ha condiviso lui stesso su Instagram l’immagine di una macchina bianca completamente distrutta accompagnata dalla frase “Mi hai messo una mano sulla testa e mi hai detto resta”.

A cura di Gaia Martino

Fouad Elshafie, il tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island andata in onda, è stato vittima di un incidente stradale. È lui stesso a mostrare i danni alla sua auto: sembrerebbe essere una smart bianca, ora completamente distrutta. "Mi hai messo una mano sulla testa e mi hai detto resta" ha scritto il modello a corredo della foto condivisa pochi minuti fa tra le stories di Instagram.

L'incidente di Fouad Elshafie

Non sono state rese pubbliche le dinamiche dell'incidente di cui è stato vittima Fouad Elshafie che pochi minuti fa ha condiviso l'immagine di un auto distrutta dopo un violento impatto. Ne sarebbe uscito illeso dall'incidente avendo scritto come testo sulla foto "Mi hai messo una mano sulla testa e mi hai detto resta". Non si esclude che possa aver riportato delle ferite. Nato a Roma nel maggio del 1991, Fouad è italo egiziano e si è reso protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island andata in onda stringendo un particolare legame con Gabriella Chieffo. Oggi oltre ad essere un modello, gestisce un ristorante insieme al fratello gemello Farouk.

Il percorso di Fouad Elshafie a Temptation Island con Gabriella Chieffo

Gabriella Chieffo e Fouad Elshafie si sono avvicinati durante il percorso nel villaggio delle tentazioni la scorsa estate. Fu il tentatore a consolare la fidanzata, dispiaciuta e delusa per i video del fidanzato che si avvicinava a sua volta alla single Roberta. Tra Gabriella e Fouad è scattato anche un bacio. È stata lei a svelare tutto al fidanzato durante il falò di confronto finale che sancì prima la fine, poi la rinascita della loro storia. Fouad Elshafie dopo Temptation Island è stato poi accostato a Uomini e Donne: migliaia di fan prima dell'inizio del dating show si appellarono alla produzione del programma chiedendo di proclamarlo nuovo tronista insieme all'altro tentatore, Davide Blanda.