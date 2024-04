Serale Amici 2024, eliminati e anticipazioni: prima sfida tra Celentano e Zerbi contro Cuccarini e Lo

Ha fatto molto discutere nel corso della scorsa puntata di Amici, il commento di Anna Pettinelli alla performance di Sarah. Pettinelli, abitualmente schietta con gli allievi, aveva commentato l'esibizione dicendo "Ti muovi come una Lolita". Parole che hanno portato alla reazione di Lorella Cuccarini, ma anche alla reazione della stessa Sarah, la quale ha commentato poi con gli altri in casetta quanto detto dall'insegnante:

Dire ad una persona sei una Lolita quando canti, è un po' come dire che di sostanza non c'è niente, non è che sia proprio una cosa bella da dire. Io sono così, non la Lolita, non sono una tipo Lil che fa pezzi impegnati, non sono una che va sul cantautorato, mi piace giocare sui pezzi, quindi non penso sia un di più o un di meno, mi piace fare cose così, non penso di avere a che fare con nessuno dei cantanti. Ognuno di noi ha una personalità diversa rispetto agli altri, io magari posso essere identificata nel gruppo come quella un po' più fresca, più giovane, poi dipende da brano a brano, però se un brano mi dà l'opportunità di fare certe cose, lo interpreto a modo mio.