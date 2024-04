video suggerito

Allievi di Amici contro la scelta di sostituire Gaia: “Scorretto andare avanti con il cu*o di un’altra” Gli allievi di Amici 23 non hanno digerito la scelta di sostituire Gaia, colpita da un infortunio. In casetta si sono confrontati definendo la decisione “ingiusta e irrispettosa”. L’allieva è rimasta delusa dalle loro parole: “Sono ferita, mi aspettavo più empatia da voi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La decisione di sostituire Gaia De Martino a causa dell'infortunio al ginocchio ha scatenato polemiche in casetta. Prima di svelare l'identità della ballerina che si esibirà al posto dell'allieva nei tre Serali di Amici 23, nel daytime di oggi sono stati mostrati i commenti degli allievi riguardo l'accaduto. Mida, Dustin, Marisol e Sofia non hanno apprezzato la scelta presa per il percorso di Gaia ad Amici: "È scorretto, ha la semifinale assicurata" ha dichiarato Mida, ex della ballerina. "Non è rispettoso nei confronti di nessuno", le parole di Sofia.

Le lamentele degli allievi

Gli allievi di Amici 23 si sono dichiarati contrari alla soluzione scelta per Gaia De Martino, allieva costretta a fermarsi per tre settimane per un infortunio al ginocchio. In casetta si sono confrontati: "È scorretto, se la ragazza non viene eliminata, Gaia ha la semifinale assicurata. Se Gaia dovesse vincere, non sarebbe giusto per chi non vince, perché non ha ballato per tre puntate" ha dichiarato Mida. "Potrebbe arrivare anche una ballerina più brava di Gaia" ha aggiunto Dustin. Anche Marisol e Sofia hanno detto la loro sulla vicenda. "Non è rispettoso nei confronti di nessuno, ne devi prendere una allo stesso livello. E chi è? Che rispetto hai per te stesso? Ma che modo è?", le parole della ballerina della Cuccarini. "Mi dispiace tanto, ma non è giusto per nessuno. Non è giusto per noi, per lei che va avanti con il cu*o di un'altra persona. Deve meritare di andare avanti con il suo cu*o. Non ci fai una bella figura se fai andare avanti un altro al posto tuo", quelle di Marisol.

La sfuriata di Anna Pettinelli e il dispiacere di Gaia

Anna Pettinelli ha mostrato i commenti dei suoi allievi a Gaia De Martino, prima di dire la sua sulla vicenda: "Ci sono rimasta male. Nessuno si è interessato a te, erano tutti concentrati sulla sostituta. Che tu ci sia o non ci sia non gliene frega niente a nessuno. Ho sentito "Ma questa ballerina non si è fatta il mazzo come ce lo siamo fatti noi". Siamo in carcere in cui vengono inflitte punizioni? Non conta come canti o balli? Mida, poverino, è dovuto andare a lezioni per poter imparare a cantare. Poverino. Torniamo ad essere seri, non esistono ballerini o cantanti famosi senza aver fatto amici? Vi dovreste preoccupare di ballare e cantare, non di chi avete contro o di chi arriva". La ballerina, dopo aver ascoltato le parole dell'insegnante, è rientrata in casetta. Ai suoi compagni di avventura ha così dichiarato:

È difficile anche per me fare una scelta, mi dispiace che non avete avuto empatia. Avete il vostro parere, è ok, ma avete pensato a chi arriverà e non a me, che sono stata con voi per tutti questi mesi qui dentro. Non voglio discutere, non voglio parlarne. Io questa opportunità non la voglio perdere. Mi hanno ferito alcune vostre parole, non amo i conflitti, ma mi aspettavo più empatia da voi. Non vi giudico per quello che pensate, ma io sono entrata da quella porta e vi ho sentito parlare.