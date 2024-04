video suggerito

La sostituta di Gaia De Martino ad Amici 23 è stata scelta: già in gara nel Serale del 13 aprile Gaia De Martino sarà sostituita ad Amici 23 per tre settimane a seguito dell'infortunio che l'ha costretta al riposo. Fanpage.it ha appreso che la ballerina che gareggerà al suo posto è stata già scelta e potrebbe essere presentata già nel daytime di oggi, giovedì 11 aprile.

A cura di Gaia Martino

La sostituzione di Gaia De Martino ad Amici 23 è ufficiale. La ballerina si è infortunata al ginocchio e dovrà stare a riposo per tre settimane: nel daytime di ieri, mercoledì 10 aprile, è stato mostrato il momento in cui Maria de Filippi le ha comunicato la diagnosi medica a seguito degli esami svolti. Raimondo Todaro, dopo aver appreso dell'infortunio, le ha proposto di farsi sostituire da un'altra ballerina che gareggerà al posto suo nei tre Serali in cui sarà indisponibile. Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, la ballerina in questione sarebbe già stata scelta e scenderà in pista già dalla prossima puntata del sabato sera che si registrerà oggi.

La sostituzione di Gaia De Martino ad Amici 23

Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, la ballerina che sostituirà Gaia De Martino ad Amici 23 è stata già scelta e nel prossimo Serale in programma per sabato 13 aprile 2024 – che si registrerà oggi – gareggerà al posto dell'allieva infortunata. L'identità della ballerina in questione non è stata svelata né anticipata: Fanpage.it ha appreso che potrebbe essere presentata nel daytime di Amici oggi, giovedì 11 aprile, dalle 16.10 su Canale.

L'allieva si è infortunata al ginocchio durante la prova di una coreografia. Dopo la visita da uno specialista, è stata Maria De Filippi a svelarle la diagnosi: "Devi stare ferma per 3 settimane. Non c'è nessuna operazione, non c'è nulla, ma devi stare ferma per tre settimane".

Cosa succede se la ballerina sostituta sarà eliminata

In molti tra i telespettatori sono curiosi di sapere come funzionerà la sostituzione. Già in passato si presentò la stessa situazione con Francesco Mariottini, ma il ballerino fu sostituito per una sola puntata del Serale. Gaia De Martino mancherà per tre settimane, quindi cosa succederà se in una delle tre puntate la sua sostituta sarà eliminata? Qualora la ballerina non dovesse riuscire a superare le sfide, anche Gaia De Martino dovrà abbandonare il programma. Se la sostituta supererà, invece, le tre settimane, l'allieva infortunata potrà rientrare in gara.