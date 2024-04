video suggerito

Ascolti tv sabato 13 aprile: chi ha vinto tra I migliori anni e Amici di Maria de Filippi Tutti i dati Auditel di ieri, sabato 13 aprile 2024: chi ha vinto in termini di ascolti tv tra Rai 1 con I migliori anni e Canale 5 con Amici di Maria de Filippi.

A cura di Gaia Martino

La prima serata di ieri, sabato 13 aprile 2024, ha regalato ai telespettatori programmi di informazione, intrattenimento e film per tutta la famiglia. Su Rai Uno è andato in onda il varietà di Carlo Conti, I migliori anni, che ha visto un vero e proprio viaggio nella storia della musica, purtroppo interrotto dall'edizione straordinaria del TG1 per gli aggiornamenti sull'attacco iraniano contro Israele. Su Canale5 è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici 23 conclusasi con un vero e proprio colpo di scena. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con I Migliori Anni e Canale 5 con Amici 23

Il varietà di Carlo Conti andato in onda su Rai 1 ieri, in prima serata, che ha visto sul palco tantissimi ospiti ha intrattenuto 2.532.000 spettatori con il 16.77% di share. Maria de Filippi con il talent show che vede giovani ballerini e cantanti sfidarsi a suon di passi e di brani ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 3.639.000 telespettatori, share 25.17%. La sfida in termini di ascolti tv del sabato la vince ancora Amici 23.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati auditel di ieri sera

Su Rai 2 è andata in onda FBI che ha intrattenuto 730.000 spettatori, share del 4.32%. Le Ragazze di Francesca Fialdini su Rai3 è stato seguito da 545.000 telespettatori, share 3.42%. Il film di animazione Troppo Cattivi su Italia Uno ha segnato X spettatori pari ad uno share del %. Il ritorno di Don Camillo su Rete4 ha intrattenuto 908.000 telespettatori, share 5.79%. La gara di Moto GP su Tv8 è stata seguita da 273.000, 1.53%, Accordi & disaccordi sul NOVE ha intrattenuto 145.000 telespettatori, share 1.54%. Miranda su Cielo ha totalizzato X spettatori pari ad uno share del %. In altre parole su La7 è stato seguito da 1.010.000 telespettatori, share 5.70%.