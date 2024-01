Tutti i bonus 2024 per chi ha l’Isee basso, i requisiti per ottenerli e come fare domanda Dall’Assegno di inclusione al bonus asili nido, dalla social card da 80 euro all’Assegno unico e universale per figli a carico: sono diverse le misure attive nel 2024 che sono rivolte soprattutto a chi ha un Isee basso. Ecco quali e chi può ottenerle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Anche nel 2024 sono in vigore diversi bonus rivolti a chi ha un Isee basso. In alcuni casi si tratta di contributi già esistenti che vedono cambiare gli importi o i requisiti, come l'Assegno unico e universale per i figli a carico, o la Carta acquisti per spesa e bollette. In altri, invece, i bonus sono una novità: è questo il caso per l'Assegno di inclusione, la misura di sostegno contro la povertà che sostituirà in parte il Reddito di cittadinanza. In tutti i casi, quest'anno sarà necessario aggiornare il proprio Isee, seguendo le nuove procedure per il 2024.

Assegno unico e universale 2024

Una delle misure più note è l'Assegno unico e universale per i figli a carico, che coinvolge oltre 5 milioni e mezzo di famiglie. Questo è riservato a tutti i cittadini, se hanno figli fino a 21 anni di età a carico. Tuttavia, l'importo è regolato in base al proprio Isee, e l'importo massimo spetta a chi ha un Isee al di sotto dei 17.090,61 euro. Per chi rispetta questo requisito, l'assegno vale 199,40 euro al mese per ogni figlio minorenne. Al contrario, l'importo minimo è di 57,20 euro al mese. Sono previste poi varie maggiorazioni, ad esempio se entrambi i genitori sono lavoratori. Come lo scorso anno, chi è già beneficiario dell'Auu non dovrà fare domanda per rinnovarlo. Chi invece vuole iniziare a riceverlo, potrà presentare la propria domanda da inizio marzo 2024.

Bonus sociale luce e gas per le bollette

Il bonus sociale gas e luce è ancora in vigore, anche se da gennaio 2024 i requisiti per ottenerlo sono diventati più stringenti. Infatti, la soglia Isee si è abbassata da 15mila euro a 9.530 euro, che è il tetto da rispettare oggi se si vuole avere uno sconto automatico sulle fatture dell'energia. Per chi ha almeno quattro figli a carico, invece, il tetto è abbassato da 30mila euro a 20mila euro. Per i primi tre mesi dell'anno, poi resta attivo il bonus straordinario per la bolletta della luce. Questo, che ha un importo più basso del bonus sociale ordinario, sarà assegnato automaticamente a chi ha 15mila euro di Isee (o 30mila euro se ha almeno quattro figli a carico).

Assegno di inclusione e Supporto formazione e lavoro

Da gennaio 2024 è attivo l'Assegno di inclusione, la misura che sostituisce in parte il Reddito di cittadinanza. I primi pagamenti sono attesi già dal 26 gennaio. L'Adi è riservato alle famiglie considerate ‘non occupabili', cioè quelle in cui ci sono persone minorenni, o over 65, oppure con disabilità. Possono ottenerlo anche le famiglie in particolari situazioni di difficoltà economica e sociale, se sono state prese in carico dai servizi sociali. Il requisito Isee da rispettare è di 9.360 euro. L'importo massimo è di 6mila euro all'anno, che possono salire a 7.560 euro se la famiglia è composta solo da persone con più di 67 anni o persone con disabilità.

In parallelo con l'Assegno di inclusione, il governo Meloni ha lanciato anche il Supporto formazione e lavoro per gli ‘occupabili': si tratta di un sostegno da 350 euro al mese, al massimo per 12 mesi. Qui il requisito Isee è di 6mila euro al massimo.

Carta acquisti per spesa e bollette

Nel 2024 è stata prorogata la social card da 80 euro ogni due mesi, anche nota come Carta acquisti, che si può usare per fare la spesa o per pagare le bollette. Questo bonus va richiesto presso gli Uffici postali, mentre per rinnovarlo non c'è bisogno di alcuna procedura, avviene in automatico. La social card è riservata alle persone con più 65 anni di età, oppure a genitori di figli con meno di tre anni. La soglia Isee è fissata a 8.052,75.

Bonus asili nido

Sarà potenziato il bonus asili nido. La misura è rivolta a tutte le famiglie, ma dipende anche dall'Isee e dal numero di figli. Infatti, per chi ha un Isee al di sopra dei 40mila euro l'importo sarà di 1.500 euro all'anno, per chi ha un Isee tra 25mila e 40mila euro di 2.500 euro annuali, e chi è sotto i 25mila euro di Isee avrà 3mila euro di bonus asili nido. La nuova maggiorazione invece riguarda quelle famiglie che hanno un figlio nato dopo il 1° gennaio 2024, se hanno già anche un altro figlio al di sotto dei 10 anni di età e un Isee sotto i 40mila euro. Tutte queste famiglie otterranno 3.600 euro all'anno.

Carta cultura giovani

C'è anche un nuovo bonus cultura, che sarà riservato ai nei maggiorenni. Infatti il governo Meloni ha cancellato la 18App da 500 euro. Al suo posto, una delle misure sarà la Carta cultura giovani che andrà ai 18enni con un Isee familiare al di sotto dei 35mila euro. Il suo valore sarà di 500 euro. Ci sarà anche un altro bonus, la Carta del merito, anche questa da 500 euro, dedicata a chi ha preso 100 su 100 all'esame di maturità.