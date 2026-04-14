Bonus Nuovi nati 2026 da mille euro, via alle domande da oggi: l’annuncio nella circolare Inps

Da oggi si può fare domanda per ottenere il bonus Nuovi nati, un aiuto da 1000 euro rivolto a chi fa un figlio e ha un Isee sotto i 40mila euro. Una circolare dell’Inps chiarisce i dettagli sulle modalità e le tempistiche per fare richiesta. C’è una scadenza importante: chi ha già avuto un figlio nel 2026 ha tempo fino al 12 agosto per completare la procedura.

Ora si può fare domanda per il bonus Nuovi nati 2026. L'aiuto economico del valore di 1000 euro è rivolto a tutte le famiglie che rispettano i requisiti, che sono piuttosto semplici: avere un figlio tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 e avere un Isee per specifiche prestazioni familiari al di sotto dei 40mila euro. Si aspettava solo una circolare dell'Inps per aprire le richieste, e ora è arrivata.

L'Istituto ha chiarito sia chi può ottenere i 1000 euro, sia quali sono le tempistiche per presentare la propria domanda. Il limite è fissato a 120 giorni dalla nascita del bambino (o dall'adozione, o affidamento preadottivo). E attenzione: per chi ha già avuto un figlio quest'anno, la scadenza parte da oggi, 14 aprile.

Come fare domanda per il bonus Nuovi nati 2026

Per ricevere il bonus Nuovi nati 2026 dal valore di 1000 euro si può procedere in diversi modi. La più rapida è procedere direttamente dal sito dell'Inps, alla pagina dedicata. Qui, facendo l'accesso con Spid o con Carta d'identità elettronica (Cie), è possibile completare la richiesta in autonomia. Basta inserire i dati del figlio in questione e i propri.

Sempre in modo autonomo, la domanda si può presentare dall'app Inps mobile, con l'apposita funzione Bonus nuovi nati. In alternativa, ci si può rivolgere a un istituto di patronato o al Contact center multicanale dell'Inps.

Le scadenze per i 1000 euro del bonus Nuovi nati: quando presentare la richiesta

È importante tenere a mente le tempistiche. Il bonus va richiesto entro 120 giorni dalla nascita del bambino. Si tratta di circa quattro mesi. Se si supera questa scadenza, si perde il diritto ai 1000 euro.

La data che fa fede è quella della nascita. Nel caso di adozioni o affidamenti, invece, si tiene conto della data in cui il figlio è entrato effettivamente nel nucleo familiare.

Attenzione: chi ha già avuto un figlio quest'anno, naturalmente, non deve rispettare la scadenza dei 120 giorni. Altrimenti alcune famiglie sarebbero già tagliate fuori, mentre altre avrebbero pochissimo tempo per effettuare la procedura. Per risolvere il problema, tutti coloro che hanno già avuto o adottato un figlio dal 1° gennaio 2026 a oggi devono rispettare un'altra scadenza: quella del 12 agosto 2026. Ovvero 120 giorni dall'apertura delle domande.

I requisiti Isee per il bonus

A questo punto, dato che la possibilità di fare richieste è attiva, è utile ricordare quali sono i requisiti per ottenere il bonus Nuovi nati da 1000 euro nel 2026 – oltre a quello di fare un figlio. Il primo è di residenza: naturalmente, è necessario essere residenti in Italia. Per i cittadini extracomunitari serve un permesso di soggiorno valido per almeno un anno.

Il secondo è di tipo economico. Serve un Isee sotto i 40mila euro. Anche in questo caso, attenzione: non si tratta di un Isee ‘comune'. Da quest'anno, infatti, per il bonus Nuovi nati e per alcune altre misure (come l'Assegno unico e universale per i figli a carico, o il bonus Nido) l'Isee si calcola in modo diverso.

Rispetto al passato, vengono privilegiate le famiglie che hanno una casa di proprietà e quelle più numerose. Per loro l'Isee dedicato alla misura – che si chiama "Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per il minore" – risulterà più basso rispetto all'Isee normale, che serve per altre misure statali. Dunque, sarà più ampia la platea di persone che possono fare domanda.