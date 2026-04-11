Bonus Nuovi nati da 1000 euro, nel 2026 serve Isee sotto i 40mila euro: la nuova circolare Inps

Il bonus Nuovi nati da 1000 euro è confermato nel 2026, ma con una novità: c’è un requisito Isee fissato a 40mila euro. Chi supera questa soglia non potrà ottenere il sostegno economico se fa un figlio quest’anno, a differenza di quanto avvenuto nel 2025. L’Inps ha diffuso una nuova circolare per fornire tutte le istruzioni su come fare domanda.

Immagine di repertorio.

Il bonus Nuovi nati è in vigore anche nel 2026, ma per ottenere i 1000 euro netti di aiuto quando nasce un figlio sarà necessario rispettare il requisito Isee, fissato a 40mila euro. Lo ha ricordato l'Inps in una apposita circolare diramata per far sapere come e quando si può presentare domanda: ad oggi, il servizio non è ancora attivo e quindi non si può fare richiesta.

Chi può ottenere il bonus Nuovi nati da 1000 euro nel 2026

L'Inps ha riassunto in modo chiaro quali sono i paletti da rispettare per ottenere il bonus Nuovi nati 2026. È necessario essere:

cittadini italiani

cittadini di uno Stato dell'Unione europea

cittadini extracomunitari con un permesso di soggiorno di almeno un anno

È importante avere la residenza in Italia. In più, c'è il requisito economico che è la vera novità del 2026. Può ricevere il bonus da 1000 euro solo chi ha un Isee al di sotto dei 40mila euro.

Attenzione: si fa riferimento all'Isee specifico "per prestazioni familiari e per l’inclusione". È questo che va richiesto, perché questo Indicatore della situazione economica equivalente risulta più basso di altri: esclude gli eventuali importi ricevuti con l'Assegno unico e universale ed è calcolato in modo diverso, agevolando le famiglie più numerose e quelle con casa di proprietà rispetto al passato.

All'interno di queste condizioni, il bonus Nuovi nati si può richiedere per tutti i bambini nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Sono inclusi anche i bambini adottati o in affidamento preadottivo. Per le adozioni e gli affidamenti, l'unico limite è che il figlio deve esser minorenne. Va specificato: la data che fa fede, in questi casi, è quella del provvedimento di affidamento preadottivo, cioè l'ordinanza del Tribunale dei minorenni che stabilisce l'effettivo ingresso del minore in famiglia. Non bisogna aspettare la sentenza definitiva di adozione, che può avere tempi molto lunghi.

Come fare domanda all'Inps per il bonus Nuovi nati: le scadenze da rispettare

Il bonus Nuovi nati può essere chiesto all'Inps da uno qualunque dei genitori. Se i genitori non convivono, deve farlo quello che vive con il figlio in questione. Se si tratta di un genitore incapace o minorenne può essere un suo genitore o tutore a fare la richiesta all'Istituto.

C'è una scadenza temporale da rispettare: la domanda va fatta entro 120 giorni dalla nascita. Si tratta di poco meno di quattro mesi. Visto che, però, il servizio per la presentazione della domanda non è ancora aperto, questa scadenza non si applica a tutti i bambini nati finora. Le famiglie che hanno avuto figli dall'inizio del 2026 a oggi avranno 120 giorni di tempo dal momento in cui l'Inps aprirà la possibilità di fare richiesta.

È utile sottolineare che l'Inps erogherà i 1000 euro in ordine di presentazione delle domande, e fino all'esaurimento dei soldi stanziati dal governo. Non dovrebbe essere un problema: ci sono a disposizione 360 milioni di euro, quindi bonus a sufficienza per 360mila nascite. Nel 2025 in Italia sono nati 355mila bambini, e questo numero include anche i figli di famiglie che non rispettano i requisiti di Isee necessari, o che non sono interessate a richiedere il bonus. Dunque, ci si aspetta che le risorse a disposizione bastino ampiamente per erogare i 1000 euro a tutti coloro che li richiedono.

Naturalmente per fare la domanda è necessario assicurarsi di avere un Isee valido per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. O, perlomeno, bisogna aver già presentato la Dsu (Dichiarazione sostitutiva univa) per ottenere il calcolo dell'Isee minorenni dopo la nascita del figlio.

Si potrà fare domanda direttamente dal sito dell'Inps – per ora il portale non è ancora aperto – accedendo con Spid o Cie. Si potrà procedere anche dall'applicazione Inps mobile, dove c'è una funzione Bonus nuovi nati. Oppure si potrà passare dal Contact center multicanale dell'istituto. Per chi preferisce avere un'assistenza diretta e di persona è sempre possibile rivolgersi agli istituti di patronato.